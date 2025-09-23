Σέβη Βολουδάκη: Συμμετείχε στο Concordia Annual Summit 2025 στη Νέα Υόρκη

Στο διεθνές συνέδριο Concordia Annual Summit 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Στην ομιλία της, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η κα Βολουδάκη παρουσίασε τη μετανάστευση ως μια παγκόσμια πρόκληση, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωπολιτική, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι η μετανάστευση συνδέεται όλο και περισσότερο με γεωπολιτικές εντάσεις και ζητήματα ασφάλειας. Ειδική αναφορά έκανε στην πρόσφατη αύξηση των ροών προς την Κρήτη από τη Λιβύη, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα τις νέες πιέσεις, μέσα από ένα συνδυασμό επιχειρησιακών μέτρων και θεσμικών πρωτοβουλιών.

Αναφερόμενη στη στρατηγική της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι θωρακισμένη, με ένα νέο σύστημα υποδοχής και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποτρέπουν τις παράνομες εισόδους και ενισχύουν τους μηχανισμούς επιστροφής, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τόνισε επίσης ότι το θεσμικό πλαίσιο αυστηροποιείται, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακινητών, δίνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε εγκληματικές πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την ασφάλεια της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα», καλώντας σε μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε επίπεδο πόρων όσο και σε επίπεδο κοινών μηχανισμών επιτήρησης και διαχείρισης.

Ανέδειξε επίσης τη σημασία των νόμιμων διαύλων μετανάστευσης, οι οποίοι καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες εργατικού δυναμικού σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, η οικοδομή και οι πράσινες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σε δομές στέγασης, εκπαίδευσης και στήριξης, μετατρέποντας την παιδική προστασία σε πεδίο καινοτομίας και κοινωνικής συνοχής. «Η ένταξη είναι εργαλείο μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ανάπτυξης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κα Βολουδάκη υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που συνδυάζει τη σταθερότητα με τη δικαιοσύνη, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με την προστασία και το εθνικό συμφέρον με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικοδομώντας μια στρατηγική με ρεαλισμό, διορατικότητα και ανθρωπιά.