Σδούκου: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της – Το μήνυμα του πρωθυπουργού θα περιγράφει ένα εθνικό όραμα»

Για το κυβερνητικό έργο, το μήνυμα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, αλλά και για τη στάση της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξανδρα Σδούκου σε συνεντεύξεις που έδωσε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία εστιάζει στη δική της δουλειά, με βασικό στόχο να γίνεται συνεχώς καλύτερη:

«Η δική μας η δουλειά ως ΝΔ είναι να κοιτάζουμε τα του οίκου μας και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Εμείς θα κριθούμε από το σύνολο του κυβερνητικού έργου».

Όπως είπε, δεν είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση οι προσωπικές αντιπαραθέσεις ή η κριτική για την κριτική. Το ζητούμενο είναι η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα στις πολιτικές που αφορούν τους πολίτες.

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε πως η αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ δεν θα περιοριστεί σε ένα συνηθισμένο «καλάθι μέτρων», αλλά θα περιγράψει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την επόμενη πενταετία και πέρα: «Οι πολίτες θα ακούσουν ένα καθαρό εθνικό αφήγημα με ορίζοντα το 2030: πού είναι η χώρα σήμερα και πού θέλουμε να είναι το 2030. Δεν θα είναι ένα “καλάθι”, όπως έτσι είθισται να αποκαλείται. Μιλάμε για μία φορολογική μεταρρύθμιση ουσιαστικά που στόχο έχει να βελτιώσει το εισόδημα των συμπολιτών μας. Αυτό να το κρατήσετε. Και θα σας έλεγα επίσης ότι βγαίνει από την πεπατημένη των παροχών».

Και συνέχισε: «Είναι πέρα και πάνω από παροχές και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Συζητούμε για ένα εθνικό όραμα, όχι με έναν ορίζοντα μέχρι τις εκλογές του 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030. Ποια είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε με σχέδιο μέχρι το 2030 . Ένα μεταρρυθμιστικό πακέτο που θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη».

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στην ειλικρίνεια και τη θεσμική παρρησία του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Σε αυτήν την 6ετία ο πρωθυπουργός είχε την παρρησία να πει ότι έχουν γίνει και λάθη. Αυτό που δεν έχουμε δει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις είναι αντίστοιχη αυτοκριτική».

Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι δεν φοβάται να αναγνωρίσει αδυναμίες, με στόχο να τις διορθώσει στην πράξη.

Μιλώντας για τη σχέση του κόμματος με την κοινωνία, υπογράμμισε: «Με αφορμή τη ΔΕΘ, κλιμάκια της ΝΔ βρέθηκαν σε κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδας και συνομίλησαν με τους πολίτες. Θέλουμε να ακούμε τα κακώς κείμενα, όχι μόνο τα καλώς, για να διορθώνουμε παραλείψεις και προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό μας απασχολεί και από αυτό θα κριθούμε».

Όπως είπε, η κυβέρνηση και το κόμμα δεν λογοδοτούν για τις προθέσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων, αλλά για τα δικά τους πεπραγμένα.

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου σημείωσε: «Η ελληνική κοινωνία έζησε και ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού. Κρίθηκε και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μήνυμα το έστειλε ο ελληνικός λαός στις εκλογές».

Και πρόσθεσε:«Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ταιριαστή σύγκριση από αυτή που η πραγματικότητα μας προσέφερε χθες. Από τη μια πλευρά, ο κ. Τσίπρας να επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία του και να αναμασά κοινοτοπίες. Και από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συνομιλεί με τον Sam Altman, έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τη συνεργασία της κυβέρνησης με την OpenAI για την εισαγωγή της ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ένας παγιδευμένος στο παρελθόν, ο άλλος σχεδιάζοντας το μέλλον».

«Η ΔΕΘ δεν είναι αφορμή για restart – Συνεχίζουμε το κυβερνητικό έργο»

Η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε: «Η ΔΕΘ δεν είναι μια αφορμή για restart. Η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο που σταθερά και αταλάντευτα υλοποιεί αυτή την εξαετία. Μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια δημοσιονομική πορεία που πρέπει να συνεχιστεί. Κάθε φορά που δημιουργούνται πλεονάσματα, η κυβέρνηση θέλει να τα επιστρέφει στους πολίτες. Μεταρρυθμίσεις στον εκσυγχρονισμό του κράτους, στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη».

Και κατέληξε: «Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε ακόμη πιο γρήγορα την προσπάθεια σε όλους τους τομείς, ώστε η χώρα να πάει μπροστά και να βελτιωθεί η ζωή και η καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Από αυτό θα κριθούμε και πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι και πάλι η πρώτη δύναμη».

Στόχος η συνέχιση με νέες αυτοδύναμες θητείες

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου είπε: «Πιστεύουμε ότι θα είμαστε και στην 3η τετραετία το πρώτο κόμμα με αυτοδυναμία».