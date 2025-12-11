Σδούκου για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

«Πριν από μόλις μία δεκαετία, η χώρα έμπαινε στο πιο μακρύ και σκοτεινό εξάμηνο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Από τα επικίνδυνα καμώματα ενός ανεύθυνου υπουργού Οικονομίας, στη δήθεν ‘σκληρή διαπραγμάτευση’, στο δημοψήφισμα της εξαπάτησης και, τελικά, στην κωλοτούμπα που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής απομόνωσης. Ήταν η περίοδος που η πατρίδα μας είχε μεταβληθεί στο ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρώπης και του Eurogroup, με μηδενική αξιοπιστία και καμία δυνατότητα να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό μέλλον», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Σήμερα η χώρα μας έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup το αποδεικνύει. Από χώρα αποσυνάγωγη, συνδιαμορφώνει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης από την πρώτη γραμμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι ένα επίτευγμα που αποτελεί τιμή για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τη χώρα. Αντανακλά όλες τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και τη σταθερή, μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δίκαιη μείωση των φόρων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Ο δρόμος της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην αξιοπιστία, στις ιδέες και στη σκληρή δουλειά. Και σήμερα, αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποδίδει.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, όχι ως δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση, αλλά ως μια χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων», υπογραμμίζει στη δήλωσή της η κ. Σδούκου.