Σαμαράς: Τα βίντεο με αισθητική TikTok με συνομιλητή το γραφείο Τύπου του – Αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη

Δύο βίντεο στα οποία σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς, με αισθητική TikTok, λευκό πουκάμισο και χωρίς σακάκι και γραβάτα, μιλά με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια και αφήνει αιχμές, τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για την Ντόρα Μπακογιάννη.

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Στο πρώτο βίντεο, ο κ. Τσιούτσιας ρώτησε τον πρώην πρωθυπουργό για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και την κριτική που δέχεται ότι εάν δημιουργήσει νέο κόμμα, θα στερήσει από τη ΝΔ την προοπτική αυτοδυναμίας.

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η ΝΔ από το 40% έφτασε στο 20%», απαντά ο κ. Σαμαράς, επικαλούμενος τον γάμο των ομοφύλων, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους και πρόσθεσε: «Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος, ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι τυχόν ίδρυση κόμματος θα επιβεβαίωνε τη διαγραφή του από τη ΝΔ, απάντησε ειρωνικά: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Οι αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη

Σε δεύτερο βίντεο, ο κ. Σαμαράς αφηνει αιχμές κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, που απέδωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της τη συμπεριφορά του σε «γινάτι».

«Τι είπε πάλι;», ρώτησε τον συνεργάτη του, για να προσθέσει: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17, ακόμη να συνέλθει», είπε, αναφερόμενος στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009. «Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της», πρόσθεσε με νόημα.