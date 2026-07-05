Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα δύο εργοστάσια – Πυκνό μαύρο σύννεφο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Ωραιόκαστρο.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών.

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Ωστόσο, η κατάσβεση των δύο εργοστασίων, που έχουν καταστραφεί πλήρως, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει -στην καλύτερη περίπτωση- ώρες καθώς εντός τους υπάρχουν τόνοι με εύφλεκτα υλικά. Πυκνό και μαύρο σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει το Ωραιόκαστρο ακόμα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους ειδικούς να απευθύνουν εκκλήσεις για χρήση μάσκας στην περίπτωση που βγουν σε εξωτερικούς χώρους.

Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Μηνύματα από το 112 που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ζητούσαν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από τους καπνούς.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Στον εισαγγελέα ο 76χρονος που συνελήφθη

Ενώπιων των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών οδηγείται ο 76χρονος που συνελήφθη για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

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Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

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Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.