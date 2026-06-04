Σακελλαρίδης: “Καμία αξιοπιστία Τσίπρα, γι’ αυτό έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023”

Έντονη κριτική άσκησε ο ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο του κομματικό σχηματισμό με αφορμή και την αποχώρηση 7 βουλευτών από την ΝΕΑΡ.

Αναφερόμενος στην πολιτική σκηνή, ο κ. Σκαελλαρίδης τόνισε πως η κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται σε ασαφείς ισορροπίες, αλλά απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές, ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα.

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Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σακελλαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η επίκληση της «φορολογικής δικαιοσύνης», αλλά κρίσιμο είναι το πώς αυτή υλοποιείται στην πράξη. Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «πατριωτικής εισφοράς», ανέφερε ότι άκουσε να παρουσιάζεται ως ένα προσωρινό και βραχύβιο μέτρο για τη δημιουργία ενός αποθέματος πόρων υποστηρίζοντας πως μία τέτοια κίνηση «δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ η έλλειψη προγράμματος ή ιδεών, αλλά η απώλεια αξιοπιστίας. Όπως είπε, «εκεί κρίθηκε η εκλογική ήττα του 2023» και εκεί εξακολουθεί να υπάρχει το μεγαλύτερο πολιτικό έλλειμμα υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς αναγνώρισε πάντως ότι η απήχηση που εξακολουθεί να έχει ο πρώην πρωθυπουργός ήταν αναμενόμενη, τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος στην πολιτική». Όπως σημείωσε, πρόκειται για πολιτικό με ιδιαίτερο βάρος, εμβέλεια και προσωπικό χάρισμα, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους δεν αρκούν για να δώσουν απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα.