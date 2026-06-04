Ενρίκε Ιγκλέσιας: Το παθιασμένο φιλί με θαυμάστριά του και οι φήμες περί χωρισμού με την Άννα Κουρνίκοβα (vid)

Τις τελευταίες ημέρες, ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις ανάμεσα στους χρήστες των social media. Στο επίμαχο υλικό, ο δημοφιλής 51χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται να αγκαλιάζει σφιχτά και να φιλά με πάθος στο στόμα μια θαυμάστριά του, την ώρα που εκείνη προσπαθεί να τραβήξει μια σέλφι μαζί του.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ήταν αρκετό για να ανάψει φωτιές.

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Αμέσως ξεκίνησε ένας καταιγισμός σχολίων, με πολλούς να αναρωτιούνται αν αυτή η κίνηση κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την επί χρόνια σύντροφό του, Άννα Κουρνίκοβα.

Αρκετοί χρήστες έσπευσαν να μιλήσουν για ασέβεια προς τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υπέθεσαν ότι το ζευγάρι περνάει σοβαρή κρίση ή έχει τραβήξει οριστικά χωριστούς δρόμους.

Η πραγματικότητα πίσω από το viral βίντεο

Το συγκεκριμένο σκηνικό δεν είναι τωρινό, καθώς εκτυλίχθηκε πριν από τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια εμφάνισης του τραγουδιστή στο Λας Βέγκας. Επιπλέον, αυτή η θερμή εκδήλωση αγάπης προς το κοινό δεν αποτελεί πρωτοτυπία για τον Λατίνο σταρ.

Ο ίδιος ο Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του στο παρελθόν, βάζοντας τέλος στα σενάρια χωρισμού. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν από δύο χρόνια, εξήγησε ότι συνηθίζει να αγκαλιάζει και να φιλά τους θαυμαστές του στις συναυλίες, καθώς θεωρεί ότι αυτό είναι μέρος της στενής σχέσης που έχει αναπτύξει μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια.

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Όσο για την Άννα Κουρνίκοβα, ο τραγουδιστής έχιε τονίσει ότι η διάσημη πρώην τενίστρια δείχνει απόλυτη κατανόηση και δεν ενοχλείται καθόλου από αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις θαυμασμού, γνωρίζοντας καλά πώς λειτουργεί ο χώρος του θεάματος.