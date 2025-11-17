Ράνια Θρασκιά: “Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε συνεργασίες αλλά με αρχηγό τον Ανδρουλάκη” (βίντεο) 

Ανοιχτό σε διάλογο με τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Δευτέρας η Ράνια Θρασκιά.

Σε μία δήλωσε που προκάλεσε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλος Μαρινάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα και οποιονδήποτε δεχτεί να συνομιλήσει στην λογική του προγράμματός του.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε η κ. Θρασκιά για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε πως «δεν έχω αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω αντίρρηση να διαβάσω και το βιβλίο του κ. Τσίπρα», ενώ όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει αν στον ΠΑΣΟΚ αισθάνονται απειλή από εκείνον και την επάνοδό του στην ενεργή πολιτική, είπε: «Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Μας απειλούν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν».

Σε ερώτηση για τον αν η επιστροφή Τσίπρα, σηματοδοτήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Θρασκιά είπε: «Είναι δυναμική κατάσταση και δεν θα ήθελα να προβλέψω περαιτέρω δεινά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο.

Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας, είναι συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».