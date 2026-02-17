“Πυρά” Κασσελάκη κατά Τσίπρα: “Παραιτείται, υπονομεύει τον διάδοχό του και κάνει rebranding, αυτό δεν είναι λύση για το μέλλον”

“Βέλη” κατά του Αλέξη Τσίπρα έριξε ο Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης, μιλώντας μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90.1», είπε: «Αν ένας άνθρωπος που παραιτείται, υπονομεύει τον διάδοχό του και επανέρχεται με rebranding θεωρούμε ότι αυτό είναι η λύση για το μέλλον, δημοκρατία έχουμε, θα κριθεί» και πρόσθεσε: «Εγώ ιδέα δεν έχω τι ακριβώς είναι το καινούργιο το οποίο πρεσβεύει».

Στη συνέχεια, γνωστοποίησε ότι το “Κίνημα Δημοκρατίας” μετονομάστηκε σε “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο” και ότι θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές.

«Θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Το όνομά μας θα είναι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο εφόσον το αποφασίσει η βάση μας με την ηλεκτρονική ψηφοφορία που είναι εν εξελίξει αυτή τη στιγμή από εκεί και πέρα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα break από το παρελθόν. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα κόμματα ή με τις προσωπικότητες που έχουν φέρει την Ελλάδα στην σημερινή κατάσταση», σημείωσε.

Όσον αφορά σε μια πιθανή συνεργασία με την Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι η όποια συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα, εκτιμώντας ότι στην Ελλάδα οι προεκλογικές συμφωνίες δεν μπορούν να πετύχουν.

«Στο συνέδριό μας αποφασίσαμε ότι έχουμε τρεις κόκκινες γραμμές η πρώτη είναι τα ανθρωπινά δικαιώματα, η δεύτερη το κράτος δικαίου και οι τομές που πρέπει να γίνουν στους θεσμούς και η τρίτη κόκκινη γραμμή είναι το “συμβόλαιο επάρκειας” που είναι στην ουσία έξι παρεμβάσεις ενάντια στην ακρίβεια και στις ολιγοπωλιακές πρακτικές που μόνο με κρατική παρέμβαση μπορούν να επιλυθούν», ανέφερε.

“Δεν έχω να αποδείξω κάτι περισσότερο σε κανέναν”

Σχετικά με τις φήμες περί επιστροφής του στην Αμερική, αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε: «Δικαίωμά μου είναι να ασχοληθώ με την πολιτική, δικαίωμά σας είναι να ψηφίσετε ή να μην ψηφίσετε» προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις.

«Εγώ ξέρω ότι έλεγαν ότι θα έχανα από την Έφη Αχτσιόγλου, έλεγαν ότι θα είχαμε 8% στις ευρωεκλογές τελικά ήταν 15% και ξέρετε ότι αυτόν τον αγώνα τον έκανα σχεδόν μόνος μου σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη τα παραδοσιακά του ΣΥΡΙΖΑ συνεπώς δεν έχω να αποδείξω κάτι περισσότερο σε κανέναν, ότι έχω να αποδείξω θα το αποδείξω στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε.