Πολάκης για Τσίπρα: “Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία”

Για την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς απάντησε ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας ότι «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία».

«Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε με νόημα «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν».

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ υπερασπίστηκε τη δήλωση-προγραφή δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών την οποία επικρίνει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του αλλά και τη θέση του για τα εμβόλια, στην οποία επίσης κάνει αναφορά ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».

«Συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε, αλλά να ενωθούμε σε ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των ανθρώπων» είπε ο κ. Πολάκης, ο οποίος επέμεινε πολλές φορές ότι «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε λαϊκά κατανοητό κοινωνικά αναγκαίο μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής πρόγραμμα με βαθιές αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος με αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους, θα επανακρατικοποιεί πυλώνες όπως η ΔΕΗ και το διυλιστήριο».

«Είναι άλλο να λες υπάρχει διαφθορά και άλλο να λες ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε 12,5 ευρώ το ένα πιάτο φακής. Το κριτήριο των πάντων είναι το τι συγκεκριμένα προτείνεις για να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη» υπογράμμισε.

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε» είπε ακόμα ο Παύλος Πολάκης ενώ όσον αφορά τα σχόλια του κ. Τσίπρα για τους πρώην συνεργάτες του απάντησε «προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί, τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ», αν κα πρόσθεσε ότι «για τη στάση του Λαφαζάνη της Ζωής και του Βαρουφάκη απάντησε ο λαός το 2015 και τους καταδίκασε με το ποσοστό που τους έδωσε».

Όσον αφορά στο βιβλίο Τσίπρα, ο κ. Πολάκης είπε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει 2 πράγματα: δεν αναφέρει το τεράστιο έργο στον χώρο της υγείας το 2015-2019 και για το 2019-2023 γιατί το 32 που έδωσε ο ελληνικός λαός, γιατί έγινε 17 και 20».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν λέει ποιος φταίει γι’ αυτό. Φταίει ότι παρακαλάγαμε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, λειάναμε το μέτωπο και δεν συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και χαιρέτα μου τον πλάτανο».

«Εγώ ξέρω ότι οι αλλαγές στην ιστορία θα γίνονται πάντα από μειοψηφίες οι οποίοι έχουν σε κρίσιμες στιγμές της ταξικής πάλης το θάρρος και την τόλμη να σηκώσουν και να προτείνουν ένα πρόγραμμα βαθιών αλλαγών. Εγώ το υπηρέτησα και θα συνεχίσω να το υπηρετώ και για μένα όλοι κρίνονται στη βάση αυτή» κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.