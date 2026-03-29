Πολάκης για Φαραντούρη: «Είναι φελλός, μικρός ήταν στη ΔΑΠ» – Η απάντηση του ευρωβουλευτή

Σφοδρή επίθεση στον Νικόλα Φαραντούρη για την παρουσία του στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων τον χαρακτήρισε ως «φελλό», ενώ υποστήριξε πως ο ευρωβουλευτής «μικρός ήταν στην ΔΑΠ και δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος των μετακινήσεων του».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «τα χοντροκομμένα ψέμματα δείχνουν πάντα ανασφάλεια. Αυτοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες (με υποψίες και χωρίς αιτιολογία), έκτοτε ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ ”που θα πάει ο Φαραντούρης”, συνοδεύοντας την αγωνία τους με χυδαία όσο και αστεία ψέμματα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Ουδέποτε υπήρξα μέλος της ΔΑΠ. Τελεία.

Ανήκα πάντα ιδεολογικά στη δημοκρατική παράταξη και εντάχθηκα σε ένα και μόνο κόμμα στη ζωή μου προ 3ετίας με αφορμή την υποψηφιότητά μου. Δεν συμμετείχα σε κομματικά όργανα και έδωσα με αφοσίωση και μαχητικότητα τη μάχη το σταυρού, τόσο στις εθνικές εκλογές (στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς), όσο και στις ευρωεκλογές.

Ουδέποτε ζήτησα από οποιονδήποτε να με «τοποθετήσει» σε ευρωψηφοδέλτιο. Δεν προβλεπόταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Συμμετείχα, όπως είναι γνωστό, σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές μαζί με δεκάδες άλλους υποψηφίους. Εξελέγην πρώτος στην περιφέρεια της Αττικής και έτσι συμπεριελήφθηκα στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών σε όλη την επικράτεια.

Κάποιοι άνθρωποι θα ελεγαν οποιοδηποτε ψέμα για μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα. Είναι επίσης παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων.

Όμως τα ψέμματα τέτοιου τύπου δεν θα λύσουν τα πολιτικά αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψεύτες. ”Φθόνος εστί κάκιστος, έχει δε τι καλόν εν αυτώ. Τήκει γαρ φθονερών όμματα και κραδίην”. Ο φθόνος είναι πολύ κακός, αλλά έχει ένα καλό: λιώνει τα μάτια και την καρδιά των φθονερών».