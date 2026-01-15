Πλεύρης: «Να αποκλειστεί ο Κ. Ανεστίδης από συνομιλητής του Πρωθυπουργού» (Βίντεο)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης πήρε θέση για τη χυδαία επίθεση του Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ACTION24, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι δεν μπορούσε ο κ. Ανεστίδης να είναι συνομιλητής με τον πρωθυπουργό στη συνάντηση της Δευτέρας με τους αγρότες.

«Και να μην ήταν ελεγχόμενος, από το βίντεο και μόνο δεν θα μπορούσε να είναι συνομιλητής του πρωθυπουργού. Υπάρχει μεν το τεκμήριο της αθωότητας αλλά όσο είναι ελεγχόμενος η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να μιλήσει με τον κ. Ανεστίδη. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει τη Δευτέρα και αν θα δώσει το παρών στη συνάντηση» ανέφερε.