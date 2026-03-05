Πλεύρης: «Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, μαζί με την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Εκεί αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσης των μεταναστευτικών ροών και αύξησης των επιστροφών για την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Συμβούλιο, ο υπουργός ενημέρωσε για τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο – το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 12 Ιουνίου 2026, για το νέο Κανονισμό Επιστροφών και για την ανάγκη ουσιαστικής και έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής.

«Βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο. Για να πετύχει το σύμφωνο όμως, θα πρέπει, αφενός να μειωθούν οι ροές, αφετέρου να αυξηθούν οι επιστροφές», δήλωσε ο Έλληνας υπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι η λύση στο μεταναστευτικό δεν είναι οι επιστροφές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο: «Η λύση στο μεταναστευτικό είναι η φύλαξη συνόρων. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος στο πλαίσιο του Δουβλίνο», ανέφερε ο Θ. Πλεύρης. Για το λόγο αυτό, τόνισε, «προχωράμε σε διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη που εξίσου επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των δευτερογενών ροών, προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Συμφώνου με τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων».

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός χαιρέτησε τις ρυθμίσεις του κανονισμού επιστροφών αναφορικά με τα λεγόμενα «return hubs» (κόμβοι επιστροφής), την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφών και την αύξηση της διοικητικής κράτησης – ρυθμίσεις που η Ελλάδα υποστηρίζει και ήδη έχει εισαγάγει στο εθνικό της δίκαιο.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σ. Βολουδάκη, δήλωσε ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή, αλλά απολύτως νόμιμη μεταναστευτική πολιτική, με κεντρικό στόχο τον έλεγχο των ροών, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και τη συνεπή εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μάς δίνει πλέον τα εργαλεία για να περάσουμε από τις διακηρύξεις στην εφαρμογή, από την ανοχή στην πραγματική αποτροπή. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών στήριξης προς τα κράτη πρώτης γραμμής».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μαζί με την υφυπουργό, πραγματοποίησαν διμερείς συναντήσεις με ομολόγους τους από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, των επιστροφών και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.