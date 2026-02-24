Πλεύρης: «Εγκαινιάζουμε απευθείας επαφές με τις χώρες που στέλνουν μετανάστες»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, βρίσκεται στη Ρώμη όπου έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπως και με τον αρμόδιο υπουργό του Πακιστάν. Σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με τους κύριους στόχους του ταξιδιού του, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε:

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Ιταλός ομόλογός μου. Έχει καλέσει εμένα και τον Ισπανό ομόλογό μας, σε μια ευρύτερη συζήτηση που κάνουμε, με στόχο οι χώρες οι οποίες δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, να μπορούν να συζητούν απευθείας -σε κεντρικό επίπεδο- με τις χώρες που στέλνουν μετανάστες. Ο στόχος είναι να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία και στο κομμάτι της παράνομης μετανάστευσης και της αύξησης των επιστροφών. Στην Ελλάδα, κυρίαρχα, οι χώρες που στέλνουν μετανάστες και δεν δικαιολογούν άσυλο είναι η Αίγυπτος -σε πολύ μεγάλο ποσοστό- και σε μικρότερο το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Με το Πακιστάν, αυτή την στιγμή, έχουμε καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Εγκαινιάζουμε τις απευθείας αυτές επαφές, ώστε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες που δεν δικαιούνται άσυλο, ότι δεν πρέπει να επιλέγουν να έρχονται στην Ευρώπη παράνομα -διότι θα επιστραφούν πίσω- και η μόνη δυνατότητα είναι οι νόμιμες δίαυλοι, οι οποίες υπάρχουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αναφορά στους κανονισμούς του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη συζήτησή τους με την Ιταλία και την Ισπανία, ο κ. Πλεύρης προσέθεσε:

«Η Ιταλία, η Ισπανία και εμείς έχουμε, ουσιαστικά, κοινά προβλήματα διότι είμαστε χώρες πρώτης υποδοχής, ενώ παράλληλα έχουμε χερσαία σύνορα με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι παράγουμε και δευτερογενείς ροές. Συνεπώς έχουμε κοινούς, έντονους προβληματισμούς, αλλά ειδικά με την Ιταλία έχουμε μια κοινή αντίληψη ως προς την σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και προσπαθούμε να έχουμε κοινές θέσεις στα θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με την εφαρμογή του Συμφώνου (το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο με αρκετές υποχρεώσεις για τις χώρες πρώτης υποδοχής αλλά και, αντίστοιχα, με δυνατότητα να λαμβάνουμε αλληλεγγύη) όπως και με δυο άλλα πολύ σημαντικά κείμενα. Πρόκειται για τον Κανονισμό για τις Ασφαλείς Τρίτες Χώρες, δηλαδή να ονομάζει η Ευρώπη κάποιες χώρες ασφαλείς. Ο Κανονισμός αυτός ήδη ψηφίστηκε και έτσι μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα οι επιστροφές και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, διότι αφορά την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Το δεύτερο κείμενο είναι ο Κανονισμός Επιστροφών, που ουσιαστικά θα διευκολύνει όλο αυτό το πλαίσιο των απελάσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων. Με την Ιταλία, συνεπώς, είμαστε σε μια στενή συνεργασία και η σημερινή συνάντηση στέλνει το μήνυμα ότι, πλέον, μιλάμε και απευθείας με τις χώρες που στέλνουν μετανάστες, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία».