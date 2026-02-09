Πλεύρης: Δικηγόροι από ΜΚΟ στην Χίο δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή (Βίντεο)

Το δικό του σχόλιο για την τραγωδία στην Χίο έκανε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη του στο ACTION 24 τόνισε ότι δικηγόροι από ΜΚΟ πήγαν ως συνήγοροι του ανθρώπου που φέρεται να είναι ο διακινητής και όχι στο πλευρό των μεταναστών.

«Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια αλλά θέλουν να συκοφαντήσουν το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα. Εγώ είδα ότι πήγε με δυο δικηγόρους ο φερόμενος ως διακινητής.

Μάλιστα, ο ένας δικηγόρος ανήκει σε ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Έχουμε μια ΜΚΟ που αντί να είναι σε αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους αλλά πάει στο πλευρό του διακινητή» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Δηλαδή, αν αύριο είχαμε μια ΜΚΟ για κακοποιημένες γυναίκες και υπήρχαν κάποιες που κατήγγειλαν για βιασμό έναν άνθρωπο έσεις τι θα θεωρούσατε λογικό; H MKO να πάει με τους δικηγόρους στις γυναίκες ή στον φερόμενο βιαστή.

Αυτή η ΜΚΟ που ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και τον πόνο των μεταναστών πήγε με το μέρος του φερόμενου ως διακινητή. Η Αριστερά πήγε στο σημείο, μη βλέποντας τον πόνο των μεταναστών, να συκοφαντήσει το Λιμενικό Σώμα».