Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Η αλήθεια είναι ενοχλητική, αλλά δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να γίνει κατανοητή»

Δεν υπάρχουν «fake news» από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας προηγούμενη σχετική αναφορά πηγών της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι με το gov.gr υπήρξε διαφάνεια και περιορισμός στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος το 2022, 20 φορές λιγότερο από το 2020! Ο ίδιος δέσμευσε 2.021 ΑΦΜ για έλεγχο προκειμένου να προσκομίσουν δικαιολογητικά χρήσης ιδιωτικών βοσκοτόπων. Από αυτούς μόνο 91 προσκόμισαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για πληρωμή κατά συνέπεια οι υπόλοιποι που δεν τα προσκόμισαν δεν μπορούσαν να έχουν αποδεσμευθεί και πολύ περισσότερο να έχουν πληρωθεί..

Ο κ. Αυγενάκης παραδέχτηκε χτες ότι η πλειοψηφία των δεσμευμένων πληρώθηκαν αφού ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντα του επί προεδρίας Μπαμπασίδη. Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις για την πληρωμή αυτή Το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου και του συντονιστή των ΚΥΔ οι οποίοι επανήλθαν ισχυρότεροι μετά την έλευση του κ. Αυγενάκη στο ΥΠΑΑΤ».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν: «Δεν υπάρχουν fake news από το ΠΑΣΟΚ. Fake news είναι να ισχυρίζονται μετά τις επισυνδέσεις και τις αποκαλύψεις για το “κράτημα” των καταγγελιών για οκτώ μήνες, από τους Αυγενάκη και Ζερβό, ότι στήριξαν το gov.gr και πλήρωναν τα δεσμευμένα μετά από ελέγχους».