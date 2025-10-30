Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ, «μήτρα» του προβλήματος – Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

«Σε πλήρη επιβεβαίωση της άποψης της Νέας Δημοκρατίας ότι τη “μήτρα” του προβλήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κατέληξε άλλη μια κατάθεση μάρτυρα αυτή τη φορά της εταιρίας Cognitera» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Παράλληλα, τονίζουν: «Επιπλέον, καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι τρεις εταιρίες -Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν- είναι εν πολλοίς συγκοινωνούντα δοχεία και αποτελούν τον ορισμό της διαπλοκής, καθώς μετακινούνται διαρκώς στελέχη από την μια εταιρία στην άλλη! Εν τω μεταξύ, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για “διαφάνεια”, στην πράξη φοβάται την … πράσινη αλήθεια. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με μπροστάρηδες τα μέλη που έχουν οριστεί στην εξεταστική επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έμμεση άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη να κληθεί ως μάρτυρας ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera κ. Ιωάννης Κουφουδάκης -μίας εκ των δύο εταιριών που κατείχαν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ- και με την κατάθεσή του θα φώτιζε σκοτεινές πτυχές και κρίσιμα ερωτήματα».

«Το “κρυφτό” του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζεται. Όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τα βασικά στελέχη και των δύο εταιριών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικά ερείσματα και αναφορές στο ΠΑΣΟΚ» αναφέρουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος και προσθέτουν:

«Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Neuropublic, όπου στελέχη που ανδρώθηκαν και έμαθαν τη διαχείριση του συστήματος προχώρησαν σε “ανταρσία” μαζί με κάποιες Ενώσεις, δημιουργώντας την Cognitera.

Είναι ενδεικτικό ότι στη δικογραφία υπάρχει αναφορά στην εταιρία από αυτοδιοικητικό παράγοντα της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος καταθέτει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε από κτηνοτρόφους, συγκεκριμένο πρόσωπο τους είχε διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν για τα δικαιώματα ενίσχυσης, παρότι δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας. Όπως φέρεται να είπε, θα “φρόντιζε” ο ίδιος τη διαδικασία, επικαλούμενος τις σχέσεις του με την Cognitera S.A., η οποία “του έκανε την κατανομή” των εκτάσεων και εξασφάλιζε ώστε ακόμη και δημόσιες εκτάσεις να εμφανίζονται ως κατάλληλες και “επιλέξιμες” προς ενίσχυση».

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.