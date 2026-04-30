Αθλητικές Μεταδόσεις 30/4: Με Ολυμπιακό-Μονακό και Βαλένθια-Παναθηναϊκό στα play-off της Euroleague
Για την 2η νίκη τους στα play-off της Euroleague αγωνίζονται οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR, αντιμετωπίζοντας την Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.
Αρχή και για την ημιτελική φάση του Europa League με τους αγώνες Μπράγκα-Φράιμπουργκ και Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα, καθώς και του Conference League με τος αγώνες Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασβούργο και Σάχταρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:20 COSMOTE SPORT 5 ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάντερ Μπλοξ Τουρνουά Μαδρίτης
- 17:00 Novasports 6 WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης
- 20:45 Novasports 5 Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs
- 21:00 COSMOTE SPORT 6 Φλάβιο Κομπόλι – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τουρνουά Μαδρίτης
- 21:00 Novasports 4 Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague Playoffs
- 21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασβούργο UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Μπράγκα – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
- 22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 2 Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
- 22:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τουρνουά Μαδρίτης
