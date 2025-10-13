Πιερρακάκης: «Ανάπτυξη με δημοσιονομική σταθερότητα για ισχυρή κοινωνία»

«Πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή τομή, ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μόνο έτσι διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια ισχυρή κοινωνία και όχι για μια οφθαλμαπάτη ευημερίας, που θα χαθεί στην πρώτη στιγμή της συγκυρίας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγώντας τη φιλοσοφία πάνω στην οποία «χτίστηκε» ο προϋπολογισμός του 2026.

«Σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας γίνεται το μάξιμουμ, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, που για δύο ημέρες, σήμερα και αύριο, θα απασχολήσει τις εργασίες της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Απάντησε, με τον τρόπο αυτό, στους γενικούς εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι συνέταξε ένα προσχηματικό σχέδιο δημοσιονομικής ισορροπίας διότι μολονότι συμπεριέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, στην πράξη δεν θα ανακουφίσει την κοινωνία, κυρίως λόγω της έμμεσης φορολογίας, της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, της λιτότητας.

«Το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εδώ σε αυτό το κείμενο, γίνεται. Είναι επαρκές; Απαντώ ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει επαρκέστερο είναι να συνεχίσουμε συστηματικά σε αυτή τη διαδρομή. Το να μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε ταυτόχρονα, πάνω από το μέσο όρο, να είμαστε πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, να αυξάνουμε τις επενδύσεις. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να δούμε ποια είναι η εικόνα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, πρέπει να σκεφτούμε τι παραλάβαμε και που είμαστε. Η Ελλάδα έχει πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο πραγματικά εκεί που μπορεί να φτάσει», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ανέφερε ενδεικτικά: «Παραλάβαμε τις επενδύσεις, στο ΑΕΠ, στο 11% το 2019 με τον ευρωπαϊκό μέσο να κάθεται στο 21%. Τώρα είναι 15,3%, με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού διαρκώς να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Έχουμε μια διαδρομή. Και το αναπτυξιακό σκέλος, που είναι σαφώς καλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαρκώς θα πηγαίνει καλύτερα όσο συνεχίζεται αυτή η συστηματική δουλειά».

«Πράγματι υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, μια κοινωνία που πρέπει να υποβοηθηθεί ακόμα περισσότερο, ειδικά στα σημεία που πονάει, γιατί πονάει σε σημεία. Αλλά πείτε μου, ποιος είναι ο εναλλακτικός τρόπος να τα θεραπεύσεις; Να κοιτάξεις κατάματα, και διαρκώς να κάνεις μια ακόμα καλύτερη δουλειά. Γιατί εκείνοι οι οποίοι υποσχέθηκαν στην ελληνική κοινωνία, ότι μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα με μια μαγική λύση, συνήθως όχι μόνο δεν τα έλυναν αλλά χειροτέρευαν την προοπτική της χώρας. Αυτό δείχνει η ιστορία», είπε ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει: «λοιπόν, έχουμε αυτό μπροστά μας. Αυτό το προσχέδιο μας πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά, είναι υπέρ της κοινωνίας και ακριβώς γι αυτό το λόγο είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που το καταθέτουμε εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Το χρέος

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η κυβέρνηση δέχθηκε κριτική και γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει χρέος νωρίτερα. «Ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν το χρέος αν δεν αποπληρώναμε χρέος νωρίτερα. Ακίνητα. Δεν θα μας επέτρεπε ο κανόνας δαπανών να τα ξοδέψουμε. Τι να τα κάναμε τα ταμειακά διαθέσιμα; Αντιθέτως, το γεγονός ότι επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το σινιάλο, αποπληρώνοντας το πρώτο μνημόνιο στις αγορές, δείχνει μια δημοσιονομική σοβαρότητα. Και η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, αντικειμενικά, έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε σημειώσει ότι το 2026, το χρέος της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος, τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ. «Πρόκειται να διαμορφωθεί κάτω από 140% του ΑΕΠ, στα 137,6% του ΑΕΠ, που θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010 και που είναι εξαιρετικά πιθανό, με αυτό τον υπολογισμό, να πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην ΕΕ. «Αυτή η αποκλιμάκωση του χρέους είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα στις αγορές, συμβάλλει στη σταθερή μείωση του spreads, κάτι που εν τέλει εξοικονομεί πόρους για τους πολίτες, αφού πληρώνουμε ετησίως λιγότερους τόκους. Δεν είναι μόνο αυτή η επίδραση όμως. Το χαμηλότερο χρέος επηρεάζει την ανάπτυξη, μέσα από το θετικό μήνυμα που δίνει στους επενδυτές», είπε ο υπουργός.

«Συγχαρητήρια για τη διαχείριση»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στα εύσημα που εισπράττει η χώρα, εξαιτίας της συνετής διαχείρισης.

«Δεν θα ισχυριστώ ποτέ ότι η Ελλάδα συνιστά οικονομικό παράδεισο. Θα πρέπει να ζει αλλού όμως και όποιος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα είναι μια κόλαση», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και σημείωσε: «Οποτεδήποτε συζητούμε με ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα το οποίο μας λένε οι εταίροι μας εκεί είναι ‘συγχαρητήρια για τη διαχείριση, με την οποία έχετε πετύχει’. Αυτό ενώ πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το γαλλικό και το ιταλικό σπρέντ αντανακλούν κάτι σε σχέση με το δικό μας. Και ναι, συμφωνώ. Όλο αυτό έχει γίνει με το αίμα του ελληνικού λαού. Με μια τερατώδη δυσκολία, χάσαμε 25 μονάδες του ΑΕΠ μας. Βλέπει κανείς ποια είναι η συζήτηση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, σε σχέση με μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει, για τις δύο ημέρες διακοπών. Και όχι, εγώ δεν θα πω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος έχει κυβερνήσει, είμαι βέβαιος, ειδικά σε δύσκολους καιρούς χαμογελάει, σε σχέση με το τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός και δεν γονάτισε, όταν κλήθηκε να τα περάσει. ‘Αρα έχουμε κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και στα βασικά αυτής της δύσκολης δουλειάς πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνούμε. Δηλαδή, μιλάμε για υπερπλεονάσματα, όταν το πλεόνασμα για το οποίο μιλάμε, είναι το πρωτογενές».

Ο προϋπολογισμός

Αναφερόμενος ειδικότερα στον προϋπολογισμό του 2026, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε εκ προοιμίου, τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας ως παράγοντα διατήρησης της εμπιστοσύνης στην οικονομική διαχείριση, ώστε να μην απειληθεί η ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η εισοδηματική και επενδυτική πολιτική δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο, ώστε να μην απειληθεί η σταθερότητα, ανέφερε εκ προοιμίου. Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι για το 2025 η ελληνική οικονομία προβλέπεται, για έκτο χρόνο, να συνεχίσει να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης συγκριτικά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, προβλέπεται αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει. Έκανε ειδική μνεία στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και που όπως σημείωσε, η στήριξη αυτή θα διευρύνεται, εφόσον συνεχίζεται η πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης. Όπως τόνισε η αναδιαμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος γίνεται με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη. «Η μείωση των συντελεστών ωφελεί εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες», είπε ο υπουργός και τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ελαφρύνουν από τα φορολογικά βάρη περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες. Αλλά και τα μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και οι παρεμβάσεις για το στεγαστικό, θα ευνοήσουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες. Η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά θα ευνοήσει 670.000 συνταξιούχους.

Στο κλίμα αυτό υπενθύμισε, επίσης, τις παρεμβάσεις, όπως οι αυξήσεις των συντάξεων, βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και των ΑμεΑ, με 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, η μείωση και ο μηδενισμός των φορολογικών συντελεστών για τους νέους, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, για να σημειώσει ότι αυτές είναι παρεμβάσεις που συγκροτούν μια πολιτική άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών και αυτή η ενίσχυση θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Σημείωσε δε ότι η ανεργία βρίσκεται ήδη σε μονοψήφιο ποσοστό και αναμένεται περαιτέρω μείωση και το 2026, ώστε να φτάσει στο 8,6%, δηλαδή, «το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μετά το 2008».