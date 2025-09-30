Δημοσκόπηση Alco: Διχασμένοι οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ – Ποιοι είναι οι επιτυχημένοι υπουργοί του κυβερνητικού σχήματος

Tα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (30.9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το 53% των ερωτηθέντων βάζει αρνητικό πρόσημο στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς απαντούν ότι νιώθουν πως δεν ωφελούν τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το 70% θεωρεί ότι μεγαλύτερο όφελος θα υπήρχε αν αντί για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ.

Στην κορυφή των πιο επιτυχημένων υπουργών της κυβέρνησης οι πολίτες τοποθετούν τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, αλλά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Παρόμοια είναι η εικόνα και ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου: