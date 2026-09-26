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“37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο” – Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη

Ο δημοσιογράφος και πολιτικός δολοφονήθηκε το 1989 από την 17 Νοέμβρη

“37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο” – Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη
DEBATER NEWSROOM

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, με αφορμή την επέτειο των 37 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την 17 Νοέμβρη, προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε ανάρτησή της στο facebook ανέφερε χαρακτηριστικά: “37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου!”.

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