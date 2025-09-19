Παύλος Μαρινάκης: “Πληγή το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές”

Για τον σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ που χαρακτήρισε “πληγή για τις αγροτικές επιδοτήσεις” μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης.

“Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, μας διαβεβαιώνει το υπουργείο”, σημείωσε, ενώ σχολίασε την εκχώρηση Λοβέρδου στην Νέα Δημοκρατία.

“Για πολλά χρόνια δεν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πριν καν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, έχει κάνει εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει αρκετά ΑΦΜ και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αρκετά. Δεν σταματάνε οι έλεγχοι”.

“Είναι μία ιστορία που κρατάει πολλά χρόνια και πρέπει να δούμε το περί τεχνικής λύσης. Όπως μας πιστώνονται πολλές επιτυχίες, κυκλώματα τα οποία λειτουργούσαν εν κρυπτώ για δεκαετίες σε εφορίες, σε φυλακές, πολεοδομίες και παράνομες συνταγογραφήσεις, όπως μας πιστώνονται όλα αυτά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά δεν ήταν αρκετά”.

“Στην εξεταστική θέλουμε να δούμε πως έφτασε ο όποιος παράνομος να παρανομεί. Τι έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση; Πόσοι και ποιοι υπουργοί έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους”, ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

“Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον πρωθυπουργό. Δεν έχουν καμία βάση στα δεδομένα της υπόθεσης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί ο πρωθυπουργός, γιατί δεν καλεί και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς; Η εξεταστική δεν καταλήγει σε ποινικές ευθύνες, αλλά σε πολύ σοβαρά πορίσματα που θα οδηγήσουν στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών”.

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο και την ένταξη του στο ΝΔ είπε: “Όσον αφορά τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «ο κάθε εν δυνάμει υποψήφιος αν είναι κατάλληλος ή όχι θα το αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι του”.

“Ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να χωρούσε στο ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του κου Βενιζέλου, αλλά να θεωρεί ότι δεν χωράει σε ένα κόμμα που μιλά για χαμένα βαγόνια, που έχει υπογράψει πρόταση δυσπιστίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πριν 10 χρόνια το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ κράτησε την Ευρώπη στην Ελλάδα κόντρα στην κα Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ” τόνισε.