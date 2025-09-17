Ανδρέας Λοβέρδος: Το παρασκήνιο και τα μηνύματα της ένταξής του στη Νέα Δημοκρατία

Μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε η είδηση ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, καθώς το πολιτικό φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό.

Οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν την Τρίτη 16/9, μετά τη συνάντηση του προέδρου των “Δημοκρατών” και στελεχών του με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ένταξή του στους κόλπους της ΝΔ ήρθε σε μια χρονική στιγμή που γίνονται έντονες διεργασίες στον χώρο του κέντρου και ευρύτερα της κεντροαριστεράς.

Επίσης, η προσχώρηση έγινε αμέσως μετά την καταδίκη των δύο προστατευόμενων μαρτύρων (του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και της Μαρίας Μαραγγέλη, με τα κωδικά ονόματα: Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση) για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση κατά του κ. Λοβέρδου και άλλων 10 πολιτικών προσώπων για την υπόθεση της Novartis.

Με την ένταξη του κ. Λοβέρδου στη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί ακόμα ένα άνοιγμα προς το κέντρο, την ώρα που η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις από τα δεξιά.

Όπως τονίζουν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, η διεύρυνση της ΝΔ “ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας”.

“Η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα” δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, καλωσορίζοντας τον Ανδρέα Λοβέρδο στην παράταξη, δίνοντας το στίγμα του.

Πάντως, Ανδρέας Λοβέρδος και Νέα Δημοκρατία είχαν επαφές εδώ και καιρό, ενώ τον Ιούλιο σε συνέντευξή του στα “Παραπολιτικά 90,1”, ο πρόεδρος των “Δημοκρατών” είχε δηλώσει ότι “στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών” και ότι από τον Σεπτέμβριο θα ξαναμπεί “στην πρώτη γραμμή της πολιτικής”.

“Επιφυλάσσομαι να απαντήσω στις ερωτήσεις τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε, και θα γίνουν. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει” είχε προσθέσει.

Χθες, λοιπόν, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση, με τον ίδιο να επισημαίνει πως “με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα“.

Πού θα είναι υποψήφιος ο Ανδρέας Λοβέρδος

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος και πρόεδρος των “Δημοκρατών” στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Στον κ. Λοβέρδο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να προτάθηκε να είναι υποψήφιος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, ωστόσο η εν λόγω πρόταση δεν τον βρήκε σύμφωνο.