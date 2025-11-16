Παύλος Μαρινάκης: “H κυβέρνηση μεγαλώνει την πίτα κι ενισχύει τα εισοδήματα”

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Mononews, αναλύει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, υπερασπίζεται τις οικονομικές και κοινωνικές της πολιτικές, και απαντά σε ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, τα ενεργειακά έργα, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις εξελίξεις στα ΜΜΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η περίοδος χαρακτηρίζεται από εισαγόμενες κρίσεις και διεθνείς προκλήσεις, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί μια υπεύθυνη στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τονίζει ότι η κυβέρνηση «μεγαλώνει την πίτα», ενισχύει τα εισοδήματα και πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία -όπως σημειώνει- προσπαθεί να παρουσιάσει τη διεθνή κρίση ως «κρίση Μητσοτάκη» και υιοθετεί πολιτικές τύπου «δώσ’ τα όλα».

Ο κ. Μαρινάκης επικαλείται επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην ΕΕ και τον τρίτο χαμηλότερο στον ΟΟΣΑ.

Παράλληλα αναγνωρίζει ότι η κοινωνία έχει πιεστεί, αλλά υπογραμμίζει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης επιστρέφουν σταδιακά στους πολίτες μέσα σε δημοσιονομικά όρια. Παρουσιάζει αναλυτικά τις πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν, όπως η μηδενική φορολογία για νέους έως 25 ετών, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για οικογένειες, καθώς και το νέο πλαίσιο για τους κατοίκους ακριτικών νησιών. Ακόμη, αναφέρει τις αυξήσεις στις συντάξεις που θα ισχύσουν από το 2026, τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς και τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της αναμόρφωσης της φορολογικής κλίμακας και του αυξημένου κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια αναφέρεται στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron, χαρακτηρίζοντάς τες ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά. Τονίζει ότι η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακή πύλη της Ευρώπης και ενισχύει τη θέση της σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, σημειώνει πως αποφασίστηκε η άμεση επικαιροποίηση των παραμέτρων του έργου, με αυξημένο ενδιαφέρον και από νέους επενδυτές, γεγονός που δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με χώρες της Μεσογείου και την Ινδία.

Απαντώντας στην κριτική για τη δήλωση του Ν. Ανδρουλάκη περί «βεντέτας», ο Παύλος Μαρινάκης κάνει λόγο για «αχαρακτήριστη δήλωση» και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «παιδικές» δικαιολογίες.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις επισημαίνει ότι υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και αισιοδοξεί για την υλοποίησή του. Σχετικά με τις έρευνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι εργαλειοποιεί το θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την αλήθεια και θα αποδοθούν ευθύνες.

Για τις εσωκομματικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά τη συνέντευξη του Α. Σαμαρά, είπε ότι αποφεύγει να σχολιάσει υποθετικά σενάρια περί νέου κόμματος, επιμένοντας ότι η αυτοδυναμία κρίνεται από την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Παρόμοια στάση κρατά και για τις κινήσεις του Αλ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση χαρακτηρίζεται από αυτοαναφορικότητα.

Τέλος, παρουσιάζει το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, το οποίο -όπως λέει- εκσυγχρονίζει τον φορέα, ενισχύει τη διαφάνεια, αναβαθμίζει την εταιρική διακυβέρνηση, προβλέπει bonus αποδοτικότητας για τους εργαζομένους χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού και ενσωματώνει διατάξεις του European Media Freedom Act. Παράλληλα, βελτιώνεται η εισπραξιμότητα του ανταποδοτικού τέλους, που σήμερα αφήνει ανείσπρακτα πάνω από 50 εκατ. ευρώ.