Μαρινάκης για την αναβάθμιση από τον Fitch: “H Ελλάδα βελτιώνεται και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την αναβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch, καθώς και για το “οξύμωρο” μεταξύ θετικών δεικτών και πίεσης που αισθάνεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μίλησε , με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο EΡΤnews, και απαντώντας στην ερώτηση πώς γίνεται από τη μία να αναβαθμίζεται η οικονομία και από την άλλη τα νοικοκυριά να ανταποκρίνονται με δυσκολία είπε ότι «αν δει κανείς όλη την εικόνα και όχι τη μισή, το ένα φέρνει το άλλο», σημειώνοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος να πεις ένα ψέμα είναι να πεις τη μισή αλήθεια»..

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σημείωσε ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία της χώρας. «Δεν εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 ούτε στη Ζυρίχη ούτε στο Λουξεμβούργο. Παρέλαβε μια οικονομία που είχε πληγεί βαθιά και σταδιακά ανεβάζει το επίπεδο».

Παραδέχτηκε ότι το στατιστικό για τους μισθούς ισχύει, πρόσθεσε όμως τα στοιχεία που, όπως είπε, δεν αναφέρει η αντιπολίτευση:

Αύξηση μέσου μισθού 28% την τελευταία πενταετία

Αύξηση κατώτατου μισθού 36%

Σωρευτικός πληθωρισμός περίπου 20% την ίδια περίοδο

«Ακόμα και με τον πληθωρισμό, το καθαρό διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έχει αυξηθεί 11%, ποσοστό τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου», τόνισε.

Ως τον πιο «ειλικρινή» δείκτη για την πραγματική κατάσταση των πολιτών, ανέδειξε τον δείκτη ατομικής κατανάλωσης της Eurostat. «Εκεί δεν είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε έβδομοι, με σημαντική βελτίωση. Στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει προοδεύσει αλλά χρειάζεται να συνεχίσει. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια».

Η χώρα ακολουθεί τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και όχι αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, είπε ο κ. Μαρινάκης. «Ακολουθούμε τον δρόμο της αναβάθμισης της οικονομίας».