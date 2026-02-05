Παύλος Μαρινάκης για Αντώνη Σαμαρά: «Το χάος είναι αυτοί που κυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία”

Αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (5/2), ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος, αλλά δεν είναι και χάος» και τονίζοντας πως «χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία, στοχοποιώντας τους αντιπάλους τους για να επανεκλεγούν – μεταξύ αυτών και ο κ. Σαμαράς».

«Συμφωνώ να ακούμε τους πιο έμπειρους, και αναφέρομαι τόσο σε στελέχη όσο και στην αναγνώριση και διόρθωση λαθών. Αλλά δεν είναι το “χάος ο Μητσοτάκης”, όπως είπε ο κ. Σαμαράς. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάνουν το νόημά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης που απαρίθμησε στην συνέχεια σημαντικά επιτεύγματα της τωρινής κυβέρνησης.

«Χρειάζεται ένα μέτρο. Αν υπάρχουν πρωθυπουργοί που έζησαν και αντιστάθηκαν στο χάος, είναι ο ίδιος ο κ. Σαμαράς. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε δίκαιοι».