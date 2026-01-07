Παύλος Μαρινάκης: Δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο (Βίντεο)

Θέση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την Τετάρτη 7/1.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ανέφερε αρχικά ότι «ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους.

Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο. Κάθε μέρα κινητοποιήσεων που περνάει είναι προβληματική».

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή είπε:

Για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων

Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών και εν προκειμένω όλων των αγροτών και όχι μόνο εκείνων που είναι στα μπλόκα. Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις υπήρχαν κάποια αιτήματα και βασικό παράπονο ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών. Είχαμε δεσμευτεί ότι εντός του 2025 θα ολοκληρωθούν πλήρως οι πληρωμές και μάλιστα με ποσό μεγαλύτερο και από πέρσι. Πράγματι, δόθηκαν κατά 13% περισσότερα χρήματα ακόμα και από πέρσι, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Το δεύτερο, το οποίο είχανε πει, είναι μια σειρά από αιτήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων σημείο- σημείο με βάση και τη σημερινή παρουσίαση που έγινε και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον Υφυπουργό Οικονομικών και όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, φαίνεται ότι υλοποιούνται και μάλιστα διαχρονικά δίκαια αιτήματα των αγροτών, με κορυφαία, πιο εμβληματικά, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, που αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε πριν από περίπου ένα χρόνο και αποφάσισε πριν από δύο χρόνια στην αντλία πλέον, γίνεται πράξη, όπως και ένα από τα φθηνότερα, αν όχι το φθηνότερο, ρεύμα για τον πρωτογενή τομέα, που είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, σε συνέχεια κάποιων άλλων τα οποία είχαμε κάνει. Εγώ δέχομαι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και δέχομαι ότι κάθε τομέας επαγγελματικός, κάθε κλάδος θέλει το καλύτερο για τους εργαζόμενους. Το καταλαβαίνω. Όμως οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι ακριβώς στο όριο και αυτών των οποίων μας επιτρέπει να δώσουμε ως ενισχύσεις η Ευρώπη. Τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάθε ένας που προτείνει -από την αντιπολίτευση- παραπάνω, έστω και ένα μέτρο παραπάνω, πρέπει να πει από πού θα βάλει φόρους.

Για το αν υπάρχει περιθώριο επιπλέον μέτρων

Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Κάθε ευρώ παραπάνω θα σημαίνει- πέραν του γεγονότος ότι αυτό θα μας κάνει να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία μας αφήνει η Ευρώπη να δώσουμε στο πλαίσιο των ενισχύσεων- κάθε μέτρο παραπάνω, παράδειγμα ο διπλασιασμός των συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί θα πρέπει να συνεπάγεται, για να είμαστε σαφείς, φόρους στους υπόλοιπους πολίτες. Εγώ θα σας πω κάτι και δεν έχω κρύψει ποτέ τα λόγια μου, λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική για την οποία όλοι έχουμε ευθύνη –που και εκεί μπαίνει ένα τέλος, ένα γενναίο τέλος, το οποίο άργησε να έρθει και γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη- με το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Από σήμερα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις και σε συνέχεια των πληρωμών και με δεδομένο ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες διεκδικήσεις, για όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους. Όπως χρειάζεται φθηνό ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, τόσο χρειάζεται και ο φούρναρης και ο εστιάτορας και όποιος άλλος σήμερα μας βλέπει. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρωτογενής τομέας και ειδικά οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είχαν ανάγκες που με αυτές τις ανάγκες εξέπεμπαν SOS και γι’ αυτό και κοιτάξαμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς να υλοποιήσουμε όσα παραπάνω μπορούσαμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά, άνθρωποι οι οποίοι -το ξαναλέω δεν είναι όλοι οι αγρότες, είναι ένα ποσοστό, αυτοί που είναι στα μπλόκα- δεν δέχονται να έρθουν να δουν ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τον αρμόδιο υπουργό, ελπίζω κάποιοι από αυτούς να έρθουν, παρά τα μέτρα και τις πληρωμές, συνεχίζουν, τραβάνε το σχοινί και κάτι τέτοιο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Τους καλώ, πραγματικά να αναλογιστούν ότι εκτός από εκείνους υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία. Η κυβέρνηση σε όλη την κοινωνία, σε όλους τους φορολογούμενους, ευρώ- ευρώ, μαζεύοντας χρήματα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μειώνει φόρους, προσπαθεί. Η Ελλάδα πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκε το εισόδημα των πολιτών. Τους καταλαβαίνω για αυτά τα οποία λένε. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, το λέω ξανά και ξανά, να κοπεί η χώρα στα δύο.

Πώς θα αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση το «κόψιμο» της χώρας

Δύο είναι οι πτυχές. Η μία δεν αφορά την κυβέρνηση και αφορά τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, όταν επηρεάζονται κρίσιμες υποδομές ή τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τελωνεία, έχει και άλλο μέγεθος, άλλη απαξία αυτή η πράξη και η κυβέρνηση δια των αρμοδίων αρχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλει τον νόμο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το πει στους υπόλοιπους. Ξέρετε, αν κάποιος πάει στη ΛΕΑ με το αυτοκίνητό του θα έχει βαρύτατο πρόστιμο. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση απευθυνόμενη σε πολίτες δύο ταχυτήτων. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται και υπάρχει υπόσχεση για ακόμα περισσότερα όταν θα υπάρχουν τα λεφτά, όχι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για όλους τους πολίτες, όπως κάναμε και στην ΔΕΘ- αλλά από λεφτά που υπάρχουν -στην επόμενη ΔΕΘ, στις επόμενες ανακοινώσεις πριν την επόμενη ΔΕΘ, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί, οι οποίοι στηρίζουν τους αγρότες, πράγματι, όλοι είμαστε υπέρ των παραπάνω- να ταλαιπωρούν οι λίγοι τους πολλούς.

Για το αν θα υπάρχει παρέμβαση της Αστυνομίας αν οι αγρότες παραμείνουν στα μπλόκα και αν θα υπάρξει σύγκρουση

Κανείς δεν το θέλει αυτό (την σύγκρουση). Για να μην σηκώνουμε τον πήχη πάνω από εκεί που μπορεί να περάσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και οποιαδήποτε αστυνομία στον κόσμο. Δεν υπάρχουν αρχές αστυνομικές πουθενά που να έχουν καταφέρει να ρυμουλκήσει 4.000- 5.000 τρακτέρ. Από εκεί και πέρα όμως, η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, δεν είναι δική μου δουλειά να της κάνω «υποδείξεις» και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ μεγάλες επιτυχίες, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί κάποιοι και στα μπλόκα και στις πλατείες παρεισφρύουν επενδύοντας στην προβοκάτσια -να βάλουμε όλες τις διαστάσεις. Όπως συνέβη και στην πάνω και στην κάτω πλατεία, στους πολλούς που ζητάνε για τον κλάδο τους παρεισφρύουν και κάποιοι που είτε τους «κόπηκε το πάρτι», είτε είναι μπαταχτσήδες, κάποιοι λίγοι είναι αυτοί, έχουν βγει και κάποια ονόματα στη φόρα και σου λέει «δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα». Εμείς θα μείνουμε εδώ, θα προσπαθήσουμε να ερεθίσουμε ως προς το θέμα των αιτημάτων και τους υπόλοιπους». Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, το καταλαβαίνω, το λέω ξανά και ξανά, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα προηγούμενα χρόνια, να δουν ότι είμαστε η κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα. Δεν τα κάνουμε όλα, αλλά κάνουμε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι όλοι οι προηγούμενοι και αυτά τα οποία δίνουμε έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο.

Για το πόσο θα κρατήσει η κατάσταση

Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο. Κάθε ώρα που χάνει ένας άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το ξαναλέω πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες- το ξαναλέω γιατί το θέμα δεν είναι να «ρίξουμε νερό στο μύλο» της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος – ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις. Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν. Ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι φόροι που έχουν μειωθεί ποτέ δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στο δρόμο. Και το ζητάω πραγματικά γιατί είχα κι εγώ την ευκαιρία και λόγω της προηγούμενης μου πολιτικής ιδιότητας- θέσης που ήμουν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μιλάω με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που ανήκουν και στο χώρο μας και όχι. Δεν είναι ότι είναι απολύτως ευχαριστημένοι, αλλά καταλαβαίνουν τη μεγάλη εικόνα.

Για την ίδρυση κόμματος από την Μ. Καρυστιανού

Ξεκινάω από το κόμμα, το διαφαινόμενο κόμμα, παρά το γεγονός ότι στην κυρία Τζίμα, την παρουσιάστρια του δελτίου στο δικό σας κανάλι, είχε πει ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ίσως η κυρία Καρυστιανού άλλαξε γνώμη. Και διαχωρίζω μια μάνα που έχασε το παιδί της με μια εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό ή τέλος πάντων μέλος μιας πολιτικής κίνησης, για να μην παρεξηγηθώ. Κάθε μάνα, κάθε πατέρας που έχει χάσει τον δικό του άνθρωπο, έχει βιώσει έναν πόνο που κανείς δεν θα τον καταλάβει αν δεν τον έχει βιώσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Και κάθε συγγενής θύματος, είτε των Τεμπών, γιατί υπάρχουν και άλλοι συγγενείς που έχουν άλλες απόψεις και άλλες θέσεις, όπως και κάθε συγγενής ενός τροχαίου δυστυχήματος, κάθε θύμα του «κακού προσώπου» του κράτους, γιατί μπορεί κάποιος να έχασε το παιδί του επειδή ένας δρόμος δεν προχώρησε γρήγορα, μπορεί να μην έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν, όπως στα Τέμπη, ή μπορεί το κράτος να μην ήταν όπως έπρεπε να είναι σε μία καταστροφή, όπως στο Μάτι, κάθε συγγενής είναι ιερός, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός -πολύ χειρότερα- πόνος να μετατρέπεται σε «βατήρα» για προσωπική πολιτική ανέλιξη. Ξέρετε, όπως υπάρχει η κυρία Καρυστιανού και θέλει στο όνομα ενός συλλογικού τραύματος να κάνει μια πολιτική κίνηση, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ως απόφαση, υπάρχουν και οι υπόλοιποι συγγενείς και υπάρχουν και άλλες μανάδες που βλέπουν και έχουν και αυτές περάσει μια τραγωδία. Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις στο όνομα μιας τραγωδίας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό. Για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Το ξαναλέω. Διαχωρίζω τη μάνα με την εν δυνάμει πολιτικό, γιατί έχουμε και την εποχή της κοπτοραπτικής. Ο πόνος αυτός ή η πολιτική κίνηση αυτή δεν είναι ούτε και άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα. Η δημοκρατία μας άντεξε και θα αντέξει πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Έχει ακόμα πράγματα που πρέπει να δούμε. Όπως για παράδειγμα το άρθρο 86. Να το αναθεωρήσουμε. Αλλά είναι επικίνδυνες κάποιες δηλώσεις που ακούμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα ούτε να συλλάβει πολιτικούς αντιπάλους, ούτε ως αυτόκλητος σωτήρας να δημεύσει περιουσίες.

Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Υπάρχουν κατά καιρούς και διαρροές και δηλώσεις, οι οποίες θυμίζουν χρόνια τα οποία πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακούμε ως ρητορική, η οποία μας θυμίζει χρόνια που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα, να κάνει κίνηση. Θα κριθεί από τον κόσμο, θα έχει την πλατφόρμα των ιδεών του. Εγώ δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε στα κόμματα τα οποία γίνονται στο όνομα οποιουδήποτε γεγονότος, ακόμα και ενός τραγικού γεγονότος. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν πρόσωπα, πρόγραμμα. Δηλαδή για παράδειγμα, πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν πιστεύω ούτε στα μονοθεματικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει κι οι πολίτες θα τον κρίνουν

Για το αν ένα τραγικό γεγονός μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ίδρυση ενός κόμματος

Μπορεί να είναι εφαλτήριο για οτιδήποτε απλά δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να μιλάει -έχοντας βιώσει τον απόλυτο πόνο- στο όνομα όλων των υπόλοιπων. Από τη στιγμή όμως που περνάς στη σφαίρα της πολιτικής, επιτίθεσαι σε πολιτικούς αντιπάλους, πρώην πρωθυπουργούς, όχι μόνο στο δικό μας κόμμα και σε άλλα κόμματα, θα δεχθείς και απαντήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν αντιπαρατιθέμεθα σε καμία περίπτωση προσωπικά με μια μάνα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Δεν αντιπαρατιθέμεθα με την κυρία Καρυστιανού ως μάνα, αντιπαρατιθέμεθα με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς -και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε- ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά.

Για τις εξελίξεις με τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φαραντούρη

Ο κύριος Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα του, αν και την πήρε την έδρα του με τις ψήφους ενός συγκεκριμένου κόμματος που δεν είναι το κόμμα στο οποίο ανήκω εγώ ή το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυρία Καρυστιανού, που λέει ότι θα πολιτευτεί με άλλους όρους, θα δεχθεί στο νέο φορέα της έναν άνθρωπο ο οποίος παραμένει ευρωβουλευτής, κρατώντας την έδρα που πήρε με ένα άλλο κόμμα.

Για τις δηλώσεις του Γ. Βαρουφάκη

Νομίζω ότι η λέξη ντροπή είναι επιεικής. Αηδία, ντροπή. Είναι κάτι αποκρουστικό. Δεν το πίστευα μέχρι να το δω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν χάσει παιδιά από τα ναρκωτικά, φίλοι που έχουν χάσει φίλους τους, παιδιά τα οποία παλεύουν, άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους -είναι αξιέπαινοι- και υπάρχουν και γονείς που δεν θα κοιμηθούν πολλά βράδια για τα δικά τους παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός είχε τις τύχες της οικονομίας της χώρας μας, με απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, του κυρίου Τσίπρα. Για να καταλάβουμε τι πήγαμε να πάθουμε. Αλλά αφήνω στην άκρη αυτούς όλους και κυρίως τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είναι ατομική η δήλωση, δεν συμπαρασύρει και επιλογές προ δεκαετίας, αλλά είναι σημαντικό να θυμίσουμε ποιος αποφάσιζε για την οικονομία της χώρας μας. Τον αφήνουμε στην άκρη και απευθύνομαι σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλα αυτά τα παιδιά, καμία μάχη δεν είναι χαμένη. Να παλέψουν, να αναζητήσουν τους φορείς οι οποίοι μπορούν να τους υποστηρίξουν και να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. Όχι, δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, έστω και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή. Όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουμε, στη δεξιά, στην αριστερά, στο κέντρο, ως κοινωνία, να τα απομονώσουμε και τέτοιες φωνές να τις στείλουμε στο περιθώριο.

Για την ποινική διερεύνηση των δηλώσεων Βαρουφάκη

Κοιτάξτε, μπορεί να ερευνηθεί νομικά μία έμμεση προτροπή σε κάτι τέτοιο, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και πολιτικό φορέα. Είναι οριακό νομικά, σίγουρα, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά είναι κάτι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο. Το κυριότερο είναι το επικίνδυνο. Εμείς δεν θα μπλέξουμε σε αυτό, υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Η αξιολόγηση θα γίνει από τις εισαγγελικές αρχές. Δεν γνωρίζω εάν είναι ποινικό. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω εγώ τον εισαγγελέα και αν πω την άποψή μου -έχω άποψη εκ του επαγγέλματός μου- δεν θεωρώ ότι θεσμικά είναι σωστό, γιατί είναι σαν να προτρέπω την Δικαιοσύνη εκπροσωπώντας μία άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία τι να κάνει. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ξέρουν καλύτερα από εμάς.