ΠΑΣΟΚ: «Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια»

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε με ανακοίνωση του το Σάββατο 4/10 το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση «την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε».

Αναλυτικά:

Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον «Φραπέ» , τον «Χασάπη», την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να «κουκουλώσουν».