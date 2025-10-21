Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό

Το μήνυμα για Δένδια - Μητσοτάκη

ΠΑΣΟΚ: Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν αναφέρει ότι «οι σαφείς αποστάσεις, που κράτησε ο συνειδητά απών από την Ολομέλεια υπουργός Εθνικής Άμυνας σχετικά με τον χρονισμό αλλά και το πνεύμα της κυβερνητικής τροπολογίας καθώς και οι προειδοποιήσεις του Μεγάρου Μαξίμου που ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν την πολιτική κριτική του ΠΑΣΟΚ.

Μολονότι νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη υφίσταται, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να διχάσει την κοινωνία εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς.

Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό».

