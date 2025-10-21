ΠΑΣΟΚ: Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν αναφέρει ότι «οι σαφείς αποστάσεις, που κράτησε ο συνειδητά απών από την Ολομέλεια υπουργός Εθνικής Άμυνας σχετικά με τον χρονισμό αλλά και το πνεύμα της κυβερνητικής τροπολογίας καθώς και οι προειδοποιήσεις του Μεγάρου Μαξίμου που ακολούθησαν, επιβεβαιώνουν την πολιτική κριτική του ΠΑΣΟΚ.

Μολονότι νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη υφίσταται, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να διχάσει την κοινωνία εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς.

Οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό».