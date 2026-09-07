Φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας: 86 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα – Μήνυμα εκκένωσης για την Τριάδα

Ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα Εύβοιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 14:30, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε σε μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

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Δείτε εδώ LIVE εικόνα από την περιοχή Screenshot/forecastweather.gr

Στη μάχη 86 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και 32 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος έχουν διατεθεί συνολικά 13 μέσα:

δέκα πυροσβεστικά αεροσκάφη,

τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να διαθέσει πρόσθετα μηχανήματα έργου για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από την Τριάδα

Στις 14:55 εστάλη αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Λίγο αργότερα, στις 15:11, εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του οικισμού Τριάδα, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

Το μήνυμα ανέφερε:

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα, απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 7, 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Εύβοια

Η Εύβοια βρίσκεται τη Δευτέρα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.