ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου

Τη δική του απάντηση στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη έστειλε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του.

«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου. Του θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν «βασιλικότεροι του Βασιλέως» σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή «καριέρα» στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις.

Οι «αποκαλύψεις» της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή».