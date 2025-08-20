ΠΑΣΟΚ: Η σύσφιξη σχέσεων Τουρκίας – Αιγύπτου θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία στην περιοχή

Η διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία, προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Όπως αναφέρεται σε δήλωση του υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζου, οι τελευταίες πληροφορίες από τον τουρκικό και αραβικό Τύπο που αφορούν σε επικείμενη συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία και την ενδεχόμενη συμμετοχή της Αιγύπτου σε τουρκικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών, θέτουν σε αμφισβήτηση τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, ειδικά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική. Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με το κόμμα, μπορεί να υπονομεύσει τη συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή της τουρκικής επέκτασης στην περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους διπλωματικού αποκλεισμού για την Ελλάδα, ειδικά σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Λιβύη. Ο Δημήτρης Μάντζος ζητά άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα πραγματικά δεδομένα και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει για να διαφυλάξει την γεωστρατηγική θέση της χώρας.

Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη η κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν ο Πρωθυπουργός έθεσε αυτά τα θέματα κατά τη σημερινή του συνομιλία με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως απαιτείται άμεση αντίδραση για την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης των γεωπολιτικών συνθηκών για την Ελλάδα και την ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο γεωστρατηγικό χάρτη.