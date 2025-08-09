Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη – Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του - Ήταν σύζυγος του πρώην υπουργού Κώστα Γείτονα

Πέθανε η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη – Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:07

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Έφυγε σήμερα (9/8) από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού, Κώστα Γείτονα. Η εκλιπούσα ήταν κοινωνική λειτουργός και διετέλεσε επί 20ετία (1986-2006) δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ παραρτήματος Αθήνας.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

