ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της”

Ο πρωθυπουργός «δεν θέλει το διάλογο, αλλά το κάνει προσχηματικά. Την ώρα, μάλιστα, που ο κ. Βορίδης απειλεί κιόλας τους αγρότες ότι δεν θα πάρουν τίποτα, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη του ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤnews.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση που πριν οι αγρότες βγουν στα μπλόκα, «τους θεωρούσε αόρατους και ισχυρίζεται πως μέχρι πριν λίγες μέρες δεν ήξερε καν ποια είναι τα αιτήματά τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΑΑΔΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψέματα, λέγοντας ότι «πουθενά στην Ευρώπη δεν είναι η ΑΑΔΕ ο αρμόδιος φορέας των ενισχύσεων» και πως πρόκειται για «μια ελληνική πρωτοτυπία και αποτελεί την αιτία των καθυστερήσεων». «Αντί να φτιάξει έναν πραγματικό φορέα πιστοποίησης ενισχύσεων με αυτοτελή πληροφοριακή βάση, για λόγους επικοινωνίας, απλά μεταφέρει υπηρεσίες από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό δεν είναι ούτε μεταρρύθμιση ούτε εξυγίανση», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αυτό οδήγησε στις μεγάλες καθυστερήσεις και άρα στο να μην έχουν χρήματα και να χρεοκοπούν οι αγρότες».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμη ότι «ο κ. Βορίδης το 2020 έλεγε πως ήδη την πιστοποίηση νόμιμης κατοχής την έχει η ΑΑΔΕ» και ότι «έριχνε την ευθύνη στη ΑΑΔΕ αναφέροντας, σε απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, πως ο έλεγχος των στοιχείων ανήκει στην ΑΑΔΕ ήδη από τότε». «Πρακτικά, ο κ. Βορίδης με την απάντηση αυτή ισχυρίζεται ότι η ΑΑΔΕ φταίει που έγινε το σκάνδαλο και ότι δεν έκανε σωστά τον έλεγχο», συνέχισε, σχολιάζοντας: «Δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγε στην ουσία ότι οι ψεύτικες γεωργικές δηλώσεις, τα ψεύτικα μισθωτήρια, τα ψεύτικα Ε9, ο μη έλεγχος αυτών που έπαιρναν Φεράρι ενώ δεν είχαν δηλωμένα εισοδήματα, ήταν από τότε αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ. Σε αυτά όμως, ως συνήθως δεν απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πάει να κάνει το μαύρο άσπρο και μας εγκαλεί γιατί δεν ψηφίσαμε κάτι που ξεκάθαρα δεν αποτελεί ευρωπαϊκό παράδειγμα». «Αντί να απολογείται, κουνά και το δάχτυλο. Να μας πουν σε πόσες ευρωπαϊκές χώρες είναι η φορολογική αρχή αυτή που χορηγεί τις ενισχύσεις», τόνισε.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «εξ αφορμής, στη συνέχεια, φράσης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολακόπουλου νωρίτερα στη συζήτηση που συνιστά παραδοχή για τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: Χθες ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι είναι προαπαιτούμενο. Ο κ. Νικολακόπουλος αποδέχθηκε πως είναι η κυβέρνηση που το πρότεινε και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε την αλήθεια».

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση το πρότεινε, γιατί δεν μπορούσε να αναμορφώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα προσπαθεί να εξαπατήσει τους πολίτες». Σχολίασε ακόμη ότι «αυτή η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι ψηφιοποιεί τα πάντα, πέντε χρόνια δεν φρόντισε να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Δεν μπορεί να γίνει αυτό εν έτει 2025 και πρέπει να πάει στην ΑΑΔΕ; Υπάρχει, δηλαδή, σχετική αδυναμία;», είπε.

Σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ξεκάθαρο ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντηθούν ερωτήματα και είναι εκείνη η οποία επιλέγει το δικαίωμα της σιωπής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορεί να το βλέπουμε από κάποιους μάρτυρες, αλλά στην ουσία μια κυβέρνηση η οποία δεν απαντάει σε κανένα ερώτημα, είναι εκείνη η οποία το επιλέγει. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας, όταν ο μάρτυρας προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουν ερωτήσεις ή λειτουργούν ως συνήγοροι υπεράσπισης», είπε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξήρε τη σοβαρότητα των βουλευτών του κόμματός του, οι οποίοι «έχουν κάνει μία πολύ συστηματική και ουσιαστική δουλειά, με καίριες ερωτήσεις χωρίς να προσβάλλουν κανέναν μάρτυρα», σε αντίθεση με βουλευτές και προέδρους άλλων κομμάτων που «προσπαθούν να κάνουν σόου και ροντέο την εξεταστική, ώστε να μη βγει ουσία». «Η ουσία πρέπει, όμως, να βγει και να μάθουμε τι συνέβη. Και, νομίζω, ότι από τις μαρτυρίες, όλοι πλέον έχουν πειστεί πως είναι ένα 100% γαλάζιο σκάνδαλο», ανέφερε καταληκτικά.