ΠΑΣΟΚ για πυρκαγιές: “Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής”

Ανακοίνωση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που καίνε μεγάλο μέρος της χώρας εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για ελλιπή οργάνωση, ζητώντας “να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής“.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η χώρα μας δοκιμάζεται και πάλι σκληρά, με μεγάλες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία. Οι επικρατούσες πυρομετεωρολογικές συνθήκες —ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία— σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια προληπτικών μέτρων, όπως ο ελλιπής καθαρισμός δασικών εκτάσεων, η καθυστέρηση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η έλλειψη τοπικών σχεδίων άμεσης κινητοποίησης και η αποσπασματική οργάνωση και ο πρόχειρος συντονισμός των εναέριων και επίγειων δυνάμεων, καθιστούν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά απαιτητικό.

Αυτή την κρίσιμη ώρα, το μόνο που προέχει είναι να τεθούν όλα τα πύρινα μέτωπα υπό έλεγχο, ώστε να προστατευθούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ευχόμαστε περαστικά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω των πυρκαγιών και γρήγορη ανάρρωση στους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Στηρίζουμε τους πυροσβέστες, τους χειριστές των εναέριων μέσων, τους εθελοντές, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, του στρατού, τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών που με τα δικά τους μέσα συμμετέχουν στην κατάσβεση και όλους όσοι μάχονται με την πύρινη λαίλαπα.

Στο δημόσιο διάλογο εισήλθε το ερώτημα γιατί δεν επέστρεψε άμεσα ο πρωθυπουργός από τις διακοπές του. Ακόμα και αν δεν υπήρχε επιχειρησιακή ανάγκη, όφειλε να δώσει το μήνυμα ότι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες πρωτοφανούς κρίσης. Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει.

Η κυβέρνηση, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί. Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη — όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοροϊδία.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε εγκαίρως, τον Απρίλιο, ερώτηση προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα της χώρας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ζητήσαμε σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο η χώρα είναι πραγματικά έτοιμη να αντιμετωπίσει την αυξημένη επικινδυνότητα του φετινού καλοκαιριού. Δυστυχώς, η ερώτηση αυτή παραμένει αναπάντητη, αν και στόχο είχε να βοηθήσει ώστε τυχόν αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος να καλυφθούν έγκαιρα.

Ωστόσο, οι στιγμές αυτές δεν είναι μόνο για κριτική. Είναι για ενότητα, δύναμη και αλληλεγγύη. Όλοι μαζί —πολίτες, εθελοντές, πρώτοι αποκριτές, τοπική αυτοδιοίκηση και ο ασυντόνιστος κρατικός μηχανισμός— μπορούμε και θα βοηθήσουμε ώστε οι κατεστραμμένες περιοχές να ανακάμψουν.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεσμεύεται σύντομα να παρουσιάσει τις ολοκληρωμένες θέσεις του για ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας, αλλαγμένο συθέμελα, με έμφαση στην πρόληψη, στον συντονισμό, στην τεχνολογική υποστήριξη και στην ουσιαστική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα σύστημα που θα προστατεύει αποτελεσματικά τους ανθρώπους, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, βάζοντας τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής.