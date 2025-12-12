Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Μητσοτάκη η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Συγχαρητήρια στον Πιερρακάκη για την εκλογή του (βίντεο)

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων άρχισε η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στην Ολομέλεια.

Ο προεδρεύων, Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, με την έναρξη της συνεδρίασης διερμήνευσε -όπως είπε- τα αισθήματα του Σώματος «να συγχαρούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup που αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εθνική επιτυχία και να του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του». Μια αναφορά του προεδρεύοντα της Βουλής που χειροκροτήθηκε από τους παριστάμενους βουλευτές.

