Μαριλένα Σούκουλη: Αυτή είναι η νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αποκαλύφθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (6/8) τα ονόματα για τον μίνι ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα με την Μαρία Σούκουλη να ανακοινώνεται ως νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος τοποθετήθηκε η βουλευτής Μαριλένα Σούκουλη.

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Το βιογραφικό της σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής:

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996.

Νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ επίσης από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και της 25ης Ιουνίου 2023 εξελέγη Βουλευτής Ν. Κορινθίας. Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.

Από το 1998 μέχρι και σήμερα διατηρεί Τεχνικό Γραφείο Μελετών, Επιβλέψεων Ιδιωτικών Έργων και Μελετών Επενδυτικών Σχεδίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με τον σύζυγο της Παναγιώτη Πανόπουλο.

Επίσης το 2000 ίδρυσε Κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία: «Μ. Σούκουλη – Π. Πανόπουλος Ο.Ε.» & διακριτικό τίτλο ΙΝΤΕΡΚΑΤ.

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Ταυτόχρονα το 2000 πιστοποιήθηκε ως Εργολάβος Δημοσίων Έργων Υδραυλικών, Οδοποιίας και Λιμενικών.

Είναι παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών, της Χριστίνας και του Γιώργου.