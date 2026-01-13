Παππάς: Μπορεί να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για τα αιτήματα των αγροτών

Στις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό κόσμο αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης των αγροτών, τα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ δεν θέλει να αξιοποιήσει».

Μιλώντας στα Parapolitika FM, εξήγησε: «Σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανόνα… η κυβέρνηση μπορεί να βρει χρήματα. Αυτό το έχουν παραδεχθεί, μετά από κοινοβουλευτική μας παρέμβαση, και οι κύριοι Πιερρακάκης και Πετραλιάς. Άλλες χώρες αξιοποιούν τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να το πράξει». Ως πιθανές παρεμβάσεις, ανέφερε τη φορολόγηση των μερισμάτων, την έκτακτη εισφορά των τραπεζών και τη φορολόγηση των υπερκερδών στον τομέα της ενέργειας.

Έδωσε έμφαση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση συναίνεσε σε μία ΚΑΠ, η οποία μειώνει κατά 24% τα κονδύλια εις βάρος της αγροτικής πολιτικής και υπέρ των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη». Παράλληλα, επεσήμανε ότι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει περαιτέρω περικοπές: «Το 2028 τα κονδύλια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι κατά τα 450 εκατ. ευρώ λιγότερα. Και ρωτάμε το εξής απλό: από πού θα τα κόψουν;».

Αναφερόμενος στην Μαρία Καρυστιανού και τις πρόσφατες αναφορές της, υποστήριξε: «Η κ. Καρυστιανού, όπως δικαιούται, ζητάει να κρίνεται όχι ως συγγενής ενός θύματος των Τεμπών αλλά ως ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο παρουσιάζει κάποιες πολιτικές θέσεις». Σε σχέση με τη δήλωσή της για το τρίτο μνημόνιο, είπε: «Η άποψη, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από την ιστορία, που λέει ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο”, δεν είναι μια νέα άποψη, γεννήθηκε και άνθησε στα έγκατα της ΝΔ».

Τέλος, ο Νίκος Παππάς περιέγραψε τον δρόμο για την προοδευτική συνεργασία: «Υπάρχει τρόπος να φτάσουμε στην ενότητα μέσα από τρία βήματα: Διακήρυξη, προγραμματικές αρχές και εκλογή επικεφαλής από τον προοδευτικό κόσμο».