Παππάς: «Λέτε ψέματα για τον “κόφτη” – 6 δισ. είναι το υπερπλεόνασμα, επιστρέφετε μόνο 500 εκατ.»

«Ο στόχος για το πλεόνασμα ήταν στο 2,4% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα -εδώ είναι τα στοιχεία της Eurostat- ήταν, σχεδόν, στο 5%. Δηλαδή, η κυβέρνηση υποσχέθηκε πλεόνασμα 6 δισ. και το αποτέλεσμα ήταν 12 δισ. Το υπερπλεόνασμα έφτασε τα 6 δισ.», τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Για να συνεχίσει αμέσως μετά: «Να μεταφέρετε την οργή μας στο υπουργείο Οικονομικών για τα τερατώδη ψέματα που λένε σε σχέση με το δημοσιονομικό κανόνα. Έγινε μια αήθης επίθεση χθες στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο επειδή πρότεινε την αναδιανομή του υπερπλεονάσματος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες αξιοποιούν δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες παρεμβάσεις, λέγοντας: «Ο κ. Πιερρακάκης που λέει ότι δεν γίνεται αλλιώς, θα βάλει πρόστιμο στην Ισπανία, η οποία παίρνει μέτρα δαπανών άπαξ ίσο με 1% του ΑΕΠ;».

Αναφερόμενος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάει για οργανωμένο σχέδιο διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Δεν πρόκειται για ρουσφέτι».