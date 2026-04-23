Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα Ιησού στο Ντεμπέλ (Βίντεο)

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ντεμπέλ, του νοτίου Λιβάνου. Το άγαλμα δωρήθηκε στον ιερέα των Ιταλών κυανόκρανων οι οποίοι, με την σειρά τους, το μετέφεραν και το εγκατέστησαν.

The Italian forces of UNIFIL replace the crucifix in Debel, Lebanon, which was destroyed by an Israeli soldier using a sledgehammer.



Video: debelalerts pic.twitter.com/4MiQVuh4PK April 22, 2026

🇱🇧🇮🇹🇮🇱 | Militares italianos de UNIFIL reemplazan el crucifijo en Debel, Líbano, que fue destruido por un soldado israelí. pic.twitter.com/qjIMWbOxc1— Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) April 23, 2026

Σε γραπτό μήνυμά της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε:

«Ευχαριστώ τον διοικητή Ντιοντάτο Αμπανιάρα και όλη την ιταλική αποστολή της Unifil, για το ότι αποφάσισαν να δωρίσουν ένα νέο Σταυρό στο χωριό Ντεμπέλ του Λιβάνου. Οι εικόνες της παράδοσης του αγάλματος και της τοποθέτησής του, στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόταν εκείνο που πριν λίγες ημέρες καταστράφηκε από έναν στρατιώτη του IDF, γεμίζουν την καρδιά με ικανοποίηση και αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, διαλόγου και ειρήνης».