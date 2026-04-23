Πέρκα: Η κ. Κοβέσι ήταν καταπέλτης και ειδικά σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν μέσα στην Βουλή χθες

Τις «σιωπηρές» αλλαγές που προωθούνται στο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), σχολίασε η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σημειώνοντας ότι «σε ένα νομοσχέδιο 252 άρθρων, περιλαμβάνεται άρθρο που αφορά στην τροποποίηση των ορίων των τομέων δόμησης στο χώρο της ΔΕΘ».

«Το αρχικό “φαραωνικό” σχέδιο προέβλεπε υπερβάλλουσα δόμηση μεγαλύτερη των 100.000 τμ, ελάχιστη πρόβλεψη για πράσινο και κόστος άνω των 300 εκατ. ευρώ», είπε, ενώ τόνισε πως «η νέα πρόταση δεν συνοδεύτηκε από καμία δημόσια μελέτη, καμία συγκριτική αξιολόγηση και καμία ουσιαστική διαβούλευση». «Η λύση που στηρίζουν 23.214 πολίτες, είναι ενιαίο μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου στον χώρο της ΔΕΘ, διατήρηση και επανάχρηση των ιστορικών περιπτέρων και δημιουργία νέου, σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου στη Σίνδο», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας παράλληλα πως «ο δήμος είπε ένα μεγαλοπρεπές “όχι” στο δημοψήφισμα» και καταλογίζοντάς του «αυταρχισμό και αλαζονεία».

Όσον αφορά τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στο «θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα», σχολιάζοντας πως «παρουσιάστηκε ως επιτυχία, όμως είναι προϊόν μιας βαθιάς άδικης αναδιανομής εις βάρος των πολλών».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς που περιλαμβάνουν: μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, 5% ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα, μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της ΕΕ, κατάργηση φοροαπαλλαγών προς funds και μεγάλους ομίλους, αύξηση φορολογίας στα μερίσματα στο 21%.

Όσον αφορά τις σημερινές δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι η κ. Κοβέσι ήταν «καταπέλτης και ειδικά σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν μέσα στην Βουλή χθες». Επισήμανε δε, ότι η κ. Κοβέσι χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων». «Αυτά ορίζονται ως εγκλήματα και κανείς δεν μπορεί να την πείσει ότι αυτές οι πρακτικές είναι μέρος των καθηκόντων των πολιτικών», σχολίασε.

Σχετικά με την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, είπε πως «είναι ο καθρέφτης μιας Ελλάδας δύο ταχυτήτων». «Η παραγωγή καταστρέφεται, τα εισοδήματα χάνονται και ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας», σημείωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνόησε τις προειδοποιήσεις και δεν έλαβε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της επιζωοτίας».

«Το πραγματικό δίλημμα είναι αν η Λέσβος θα περάσει σε οργανωμένη επιβίωση ή στο χάος», είπε, προειδοποιώντας πως «αν δεν συνδεθούν τώρα η νομοθεσία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι έλεγχοι σε ένα ενιαίο σχέδιο, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια υγειονομική κρίση. Θα μιλάμε για μια κρατική αποτυχία χαραγμένη πάνω στο σώμα της λεσβιακής κτηνοτροφίας». «Δεν θα επιτρέψουμε η κτηνοτροφία του νησιού να γίνει παράπλευρη απώλεια», κατέληξε.