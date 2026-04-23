Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη – Τα μηνύματα με τον αδελφό της

Η τοπική κοινωνία στις Δαφνές στο Ηράκλειο Κρήτης παραμένει συγκλονισμένη, εκεί όπου η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη εντοπίστηκε νεκρή, αφού την πυροβόλησε θανάσιμα ο πρώην 40χρονος σύντροφος της, ο οποίος λίγες ώρες μετά τη δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε δολοφονημένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, σε ένα απομονωμένο σημείο κοντά στην Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο. Η αιτία του θανάτου της ήταν μία σφαίρα στο κεφάλι από πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο ανήκε στον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτήθηκαν πολλές ώρες για να μετακινηθεί το όχημα από το δύσβατο σημείο, αρχικά με τρακτέρ, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε γερανός για την απομάκρυνσή του από την περιοχή. Η σορός της 43χρονης μεταφέρθηκε σε μεγάλο αγροτικό όχημα.

«Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω» λέει η μητέρα της 43χρονης

Μιλώντας στο Live News η μητέρα της 43χρονης είπε: «Τι να πούνε τα παιδιά της κι εγώ; Ακόμα δεν το έχουμε πιστέψει. Ειλικρινά σας λέω. Τα παιδιά κλαίγανε, δεν μιλάγανε. Εδώ στα χωριά είναι ο κόσμος τόσος πολύς που γέμισε το σπίτι. Και τι να πούνε κι αυτά τα καημένα; Τι να πούνε; Ήξερα ότι την είχε σκοτώσει αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Το είχα βάλει μέσα στον νου μου ότι κάτι πρέπει να είχε γίνει.

Τις πρώτες μέρες έλεγα μπορεί να είναι κάτι, αλλά τουλάχιστον δεν θα της είχε κάνει κακό. Καταλάβατε; Αλλά τελικά αυτό έγινε», αναφερόμενη στον 40χρονο άνδρα ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος από την πρώτη στιγμή, διότι υπήρχαν πληροφορίες ότι την ζήλευε παθολογικά.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες»

Οι συγγενείς του δράστη από την πλευρά τους εξέδωσαν ανακοίνωση, όπου επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να πιστέψουν το έγκλημα που διέπραξε ο 40χρονος. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Ο αδερφός του 40χρονου, που ήταν και αυτός που βρήκε τη σορό του, είπε μιλώντας στο Mega: «Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου. Πραγματικά, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους. Δεν γνώριζα ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση. Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι. Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».

Ηράκλειο: Η στιγμή που ο 40χρονος παίρνει ταξί λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία

Το πρωί της περασμένης Κυριακής ξεκίνησαν όλα, όταν η 43χρονη και ο 40χρονος έφυγαν από τα σπίτια τους χωρίς να ενημερώσουν φίλους και συγγενείς, ώστε να συναντηθούν σε ένα σημείο που συνήθιζαν να πηγαίνουν σαν ζευγάρι. «Και μου είχε αφήσει σημείωμα γραπτό. (Έλεγε)Ότι πήγε μια βόλτα με τ’ αμάξι και ότι έρχεται», είπε η κόρη της 43χρονης.

Ωστόσο ο 40χρονος πήγε στο ραντεβού οπλισμένος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη σημειώθηκε στις 11:10 το πρωί, μέσα στο αυτοκίνητο της. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην σύντροφος της γυναίκας την πλησίασε ενώ εκείνη καθόταν στη θέση του οδηγού και την πυροβόλησε στο κεφάλι, ενώ πίσω από ένα τοιχάκι, άφησε μία άδεια θήκη όπλου, ένα άδειο πακέτο από τα τσιγάρα που κάπνιζε, αλλά και μία γόπα από τη μάρκα που κάπνιζε η 43χρονη.

Έπειτα από το έγκλημα, μία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 40χρονο να περπατάει προς μία καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου. Οι κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν νευρικό και να μπαίνει σε ταξί κοντά στο σημείο όπου δολοφόνησε και άφησε την 43χρονη.

Το Live News εξασφάλισε άλλο ένα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ο 40χρονος να μπαίνει σε καφετέρια στο Ηράκλειο, όπου επίσης οι κινήσεις του φανερώνουν ότι είναι ταραγμένος. Δεν μπορεί να σταθεί σε ένα σημείο, κοιτάζει απότομα γύρω του και περπατά γρήγορα μέσα στον χώρο. Είναι τα πρώτα λεπτά μετά το στυγερό έγκλημα που έχει σοκάρει όλη την Κρήτη.

Από εκεί στη συνέχεια κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Η οδηγός που τον μετέφερε μίλησε στο Live News: «Είδα το χέρι του ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει;” λέει “όχι, δεν έχει τίποτα”». Όπως είπε, τα αίματα και οι αμυχές που έφερε ο 40χρονος την έβαλαν σε σκέψεις. Όπως και τα όσα της έλεγε κατά τη διάρκεια της διαδρομής: «Την ώρα που σταμάτησε και τον άφησε και κατέβηκε και με πλήρωσε, είδα το χέρι του τι είχε χτυπήσει. Το ανάφερα στην αστυνομία. Τίποτα άλλο. Μου λέει ότι η γυναίκα του δεν του δίνει το παιδί όσο θα ήθελε. Θα ήθελε το παιδί του και καλά να πηγαίνει πιο τακτικά για να γνωρίσει το άλογο, το παιδί. Να κάνουν ιππασία».

Μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, ο 40χρονος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε ξανά προς το σημείο όπου διαπράχθηκε η δολοφονία. Φτάνοντας εκεί, μετέφερε τη σορό της 43χρονης στο πίσω κάθισμα και κάθισε στη θέση του οδηγού. Ο τελικός του προορισμός ήταν το χωριό του, συγκεκριμένα η αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου εκεί θα έβαζε τέλος και στη δική του ζωή.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται ο 40χρονος να οδηγεί το αυτοκίνητο της 43χρονης, με κατεύθυνση προς την αγροτική περιοχή όπου το είχε κρύψει. Η Ελευθερία Γιακουμάκη ήταν νεκρή, καλυμμένη με μια κουβέρτα στο πίσω κάθισμα. Ο δράστης και αυτόχειρας άφησε το όχημα στην απομονωμένη περιοχή, σε ένα σημείο που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί, εκτός αν υπήρχε χρήση drone. Εκείνη τη στιγμή, κανείς από τους συγγενείς της 43χρονης δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα είχαν συμβεί.

Αυτό που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι αν υπήρξε και άλλη εμπλοκή προσώπου στην υπόθεση, καθώς στα βίντεο που καταγράφηκε ο 40χρονος φαίνεται να μιλάει ασταμάτητα στο τηλέφωνο. Λίγες ώρες αργότερα, δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας που είχε σκοτώσει, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου και δήλωσε άγνοια για την υπόθεση στους αστυνομικούς.

Ο 40χρονος ανέφερε ότι οι αμυχές στο πρόσωπό του προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του, το οποίο δήλωσε πως είχε αφήσει στο σημείο του ατυχήματος. Τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, το βράδυ της Κυριακής, έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της 43χρονης προς τα παιδιά της. Αυτό οδήγησε τις αρχικές έρευνες σε λάθος κατεύθυνση. Καθ’ όλη τη διάρκεια των προσπαθειών για την ανεύρεση της 43χρονης, ο 40χρονος επιχειρούσε να παραπλανήσει τους συγγενείς της.

Η επικοινωνία του 40χρονου με τον αδελφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, επικοινώνησε με τον αδερφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Μέσα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο δράστης προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, καθοδηγώντας τις σε εντελώς άσχετα σημεία με την υπόθεση, προκειμένου να εμποδίσει τις αρχές και τους συγγενείς από το να φτάσουν στον τόπο του εγκλήματος, όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό και το αυτοκίνητο της γυναίκας.

49χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα

40χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχομε βρει ακόμη πουθενά

40χρονος: Δεν μπορεί ρε φίλε κάποιος θα ενημέρωσε που θα πάει

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα φίλε άστα έχουμε τρελαθεί

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.

40χρονος: Καλά κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνα. Και τον χρόνο της να ήθελε, θα το έλεγα κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε εκεί αλλά θυμήθηκα ότι είχα βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε, και δεν μπορεί να μπει.

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, αλήθεια.

40χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε. Ελπίζω μόνο να είναι καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο (Μοναστήρι). Λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός 43χρονης: Που είναι αυτό;

40χρονος: Απ’ όσο ξέρω Ρέθυμνο. Λέγαμε να πάμε κάποια στιγμή μαζί, αλλά δεν έχω πάει. Είναι σαν Μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.

Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε, έφυγε έτσι ξαφνικά χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι, εύχομαι.

40χρονος: Αλέκο, μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο, αυτό μου κάνει κι εμένα εντύπωση. Μίλα με την… μήπως ξαναμίλησε με έναν Κώστα. Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Η Μαρία μου είπε ότι της το σήκωσε και το έκλεισε. Αμάν αυτό το πείσμα της. Παίρνω εγώ τώρα μήπως το σηκώσει.

Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άλλο άστο, μπορεί να τελειώσει η μπαταρία της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα εκκλησάκι στην περιοχή του Προφήτη Ηλεία και η κηδεία του έγινε σήμερα, Πέμπτη (23/04).