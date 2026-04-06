Νίκος Παππάς: “Δεν πρόκειται για ρουσφέτια, αλλά για ρεμούλα – Πρέπει να άρουμε τη συνθήκη της πολυδιάσπασης”

Στην ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και στην απόρριψη των σεναρίων πολυδιάσπασης, επέμεινε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τους δημοσιογράφους Νίκο Φελέκη και Βούλα Κεχαγιά. Ο ίδιος ανέδειξε τη σημασία μιας συντεταγμένης πορείας προς τις εκλογές με συνεργασίες και σαφές πολιτικό στίγμα.

Όπως σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, «πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι ο Φάμελλος με τον Κόκκαλη, την Κατσέλη, τον Κοτζιά και τον Τσίπρα, ώστε να βρεθεί μια λύση η οποία θα μας πάει όλους συντεταγμένα και συγκροτημένα στην εκλογική μάχη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι συνεργασίες δεν ξεκινούν όταν ωριμάσει και ο τελευταίος δυνητικός συνεργαζόμενος», αλλά απαιτούν άμεσες πρωτοβουλίες και δημόσιες δεσμεύσεις, ενώ επανέλαβε ότι «πρέπει να άρουμε πάρα πολύ γρήγορα τη συνθήκη της πολυδιάσπασης». Εξέφρασε, επίσης, την αισιοδοξία ότι «θα πετύχουμε να συγκροτήσουμε ένα μπλοκ συμμαχικό», ικανό «να ταράξει τα πολιτικά νερά».

Σχολιάζοντας τη δήλωση Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε: «Δεν πρόκειται για ρουσφέτια, αλλά για ρεμούλα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επικεντρώνεται σε περιπτώσεις οι οποίες συνδέονται με σκαστή παρανομία». Αναρωτήθηκε μάλιστα πώς «είναι δυνατόν να είναι πολιτικό πρόβλημα να συμμετέχουν στο υπουργικό συμβούλιο όσοι ελέγχονται, αλλά να μην είναι πολιτικό πρόβλημα το ότι η ίδια η κυβέρνηση στηρίζεται σε ελεγχόμενους».