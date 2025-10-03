Παπασταύρου: Ο κάθετος διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, που ενώνει τον Νότο με τον Βορρά

Τη στρατηγική σημασία των μεγάλων έργων ενεργειακών διασυνδέσεων στη ΝΑ Ευρώπη, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), τις υποδομές LNG στην Αλεξανδρούπολη και στη Ρεβυθούσα, την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy, καθώς και τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη, ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Athens Riviera Forum 2025.

Ο υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους Διαχειριστών από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία και συζήτησε την στενότερη συνεργασία μεταξύ των χώρων και την δυναμική ευκαιρία για την ενεργειακή αναβάθμιση και ασφάλεια της περιοχής. Συνεχάρη τους Διαχειριστές και καλωσόρισε την υπογραφή κοινής ανακοίνωσης τους με την οποία ζητούν από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές όσο το δυνατόν συντομότερη έγκριση της προτεινόμενης παράτασης για το έτος 2025/2026 του «Route 1». Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από την Αθήνα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, που ενώνει τον Νότο με τον Βορρά, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και θωρακίζει τη συλλογική μας ανθεκτικότητα. Η σημερινή συμφωνία των Διαχειριστών Μεταφοράς μετατρέπει τη φιλοδοξία σε πράξη και ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία. Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης για την ευημερία και το όφελος όλων των λαών μας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ ΑΕ, Maria Rita Gallli, ο διευθυντής Αναλύσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Bulgartansgaz, Nikola Delev, ο διευθύνων σύμβουλος της SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC, Pawel Stánczak.