Παπασταύρου για συμφωνία με Chevron: “Στο ελληνικό Δημόσιο το 40% των κερδών – Ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο”

Για τις συμφωνίες μίσθωσης που υπογράφηκαν τη Δευτέρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, είπε: «έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στην πραγματικότητα ακυρώνει ντε φάκτο, το ανυπόστατο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά συγχρόνως από χθες διπλασιάσαμε την έκταση της περιοχής που κάνουμε έρευνες και άρα διπλασιάσαμε τις πιθανότητες να βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.

Οι υπογραφές κλείνουν το πρώτο κεφάλαιο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, σχεδίων, και σήμερα είναι η πρώτη μέρα του νέου κεφαλαίου που θα μιλάμε για έρευνες, αξιολόγηση των ερευνών και, με τη βοήθεια του Θεού, παραγωγή υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας.

Τον Μάρτιο θα πάμε στη Βουλή και στο δεύτερο μισό του 2026 θα ξεκινήσουν οι έρευνες».

Στη συνέχεια, ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για το τι σημαίνει για τον πολίτη αυτή η συμφωνία, είπε: «Έσοδα, θέσεις εργασίας, θωράκιση της γεωπολιτικής δύναμης της χώρας μας».

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλύεται σε 20% φόρο, 5% περιφερειακό φόρο, royalties που πρέπει να πληρώνει η εταιρεία και ανάλογα με το τι παραγωγή υπάρχει αυτό το ποσοστό θα έχει διάφορες διακυμάνσεις. Ουσιαστικά όμως φτάνει ένα ποσοστό 40% επί των κερδών. «Θα μιλάμε για σημαντική αύξηση των εσόδων αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα», επεσήμανε.

Μιλώντας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Παπασταύρου είπε:

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε ήδη χαρακτηριστεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άκυρο και ανυπόστατο. Είναι σημαντικό όμως ότι μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες έρχεται και στην πράξη το ακυρώνει, γιατί έμπρακτα προχωράει σε έρευνες σε μια περιοχή που δείχνει ότι η χώρα μας με σχέδιο, με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη», τόνισε, προσθέτοντας: «Πρέπει να προχωράς με μια θεσμική υπευθυνότητα, γιατί οι αμερικανικές εταιρείες και γενικά όλες οι εταιρείες πετρελαίου λειτουργούν θεσμικά και αυτό αναγνωρίζουν.»

Σχετικά με τη ExxonMobil, ο υπουργός ανέφερε ότι στο Ιόνιο «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Προγραμματίζεται το πρώτο μισό του 2027. Και εκεί αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα».

Κλείνοντας ο υπουργός έκανε γνωστό ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τον Κάθετο Διάδρομο.