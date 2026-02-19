Παπασταύρου: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας»

Στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY αλλά και στην ενίσχυση του Καθέτου Διαδρόμου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM .

Ερωτώμενος για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι τον περασμένο Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πέτυχε στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί μια συγκεκριμένη παράγραφος, που λέει ότι τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι σε αυτή την «ευρωπαϊκή αναγνώριση του παράνομου και ανυπόστατου του τουρκολιβυκού μνημονίου, έρχεται τώρα και η Chevron και ουσιαστικά λέει ότι δεν δίνει βαρύτητα σε αυτές τις παράνομες τουρκικές αιτιάσεις», και πρόσθεσε: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις στενότερες σχέσεις από ποτέ μεταξύ των δύο χωρών «οι οποίες, μάλιστα, είναι πολυεπίπεδες. Δεν είναι μόνο στον τομέα της στρατηγικής συνεργασίας, που πάντα ήταν, αλλά έχουν διευρυνθεί και έχουν ένα σαφές αποτύπωμα και στα ενεργειακά, με τις ενεργειακές συμφωνίες και του Νοεμβρίου και της Δευτέρας, αλλά και σε θέματα ευρύτερων εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών, επενδύσεων και στο θέμα της ναυτιλίας και των ναυπηγείων».

Σε ερώτηση για το επικείμενο ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, επεσήμανε ότι στόχος είναι η βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και η συνεργασία των κρατών της περιοχής στα θέματα ενέργειας. «Η ενέργεια αποκτά έναν γεωστρατηγικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα για όλες τις χώρες. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη «αναγνωρίζει πλέον κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει αρκετό καιρό τώρα. Ότι πρέπει να κινούμαστε βάσει ενεργειακού ρεαλισμού».

«Έχουμε μια γεωγραφική θέση που μας επιτρέπει να είμαστε κόμβος. Έχουμε δίκτυα στα οποία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επένδυσε από το 2019. ‘Αρα, όλα αυτά μαζί, τα αξιοποιούμε και γινόμαστε ένας στρατηγικός εταίρος και για την Αμερική, ενώ είμαστε και ένα σταθερό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.