ΠΑΟΚ: Συλλυπητήρια του Αλέξη Τσίπρα για τον χαμό των 7 φιλάθλων στη Ρουμανία – “Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν”
Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού
Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής: «Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.
Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».
