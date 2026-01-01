Πανηγυρική δοξολογία στη Μητρόπολη για το νέο έτος με παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής η καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία για το νέο έτος, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε: «Η αρχή κάθε νέας χρονιάς είναι πάντα μια στιγμή αναστοχασμού. Να δούμε τι καταφέραμε, τι αφήνουμε πίσω και κυρίως πώς συνεχίζουμε με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης. Το 2026 μας βρίσκει σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Κάθε βήμα μπροστά είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, σχεδίου, συνέπειας και συνεργασίας.

Στη Μητροπολιτική Αττική εργαζόμαστε καθημερινά για να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε αφετηρία προόδου – με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, με πολιτικές που ενισχύουν τη συνοχή, με επιλογές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και στις 66 γειτονιές μας.

Το νέο έτος δεν χρειάζεται μεγάλες υποσχέσεις. Χρειάζεται σταθερά βήματα, καθαρούς στόχους και ειλικρίνεια. Χρειάζεται να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια Αττική πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, πιο λειτουργική – για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά υγείας, προόδου και δημιουργίας. Μια χρονιά με περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ενότητα και μεγαλύτερη σιγουριά για το αύριο. Καλή χρονιά σε όλες και όλους!».

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής της ΝΔ ‘Αγγελος Συρίγος, οι βουλευτές Νίνα Κασιμάτη ως εκπρόσωπος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλειος Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και Αναστάσιος Οικονομόπουλος ως εκπρόσωπος του προέδρου της «Νίκης», ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθανάσιος Χαλκιάς, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχαήλ Πικραμένος, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, η επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα, η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Νίκη Μαριώλη, οι αρχηγοί Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι αυτών, ανώτατοι αξιωματικοί, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένοι και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, Πατριαρχείων και ξένων δογμάτων κ.ά.