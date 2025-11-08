Π. Μαρινάκης: «Η επίθεση στα γραφεία του “Ελλάδα 24” και της “Ομάδας Αλήθειας” είχε ως στόχο να τους φοβίσει – Η αλήθεια ενοχλεί»

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

«Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καμένο γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Ακριβώς δίπλα από παιδικό σταθμό

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το πρωί του Σαββάτου (08.11) μετά από γκαζάκι που εντοπίστηκε έξω από το site που στεγάζονται τα γραφεία του site της «Ομάδας Αλήθειας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, γείτονες εντόπισαν καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο του site ellada24.gr, στην περιοχή της Παλλήνης, λίγο πριν τις 07.00, ενώ, σε απόσταση δύο μέτρων βρίσκεται ένας παιδικός σταθμός.

Μάλιστα, από το γκαζάκι προκληθηκε μαυρισμα στην εισοδο. Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης υπολειμματα πλαστικης σακουλας, λιωμενο πλαστικό και στάχτες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.