Οι έγκυες της ναυσιπλοΐας σε πρώτο πλάνο για το ασφαλιστικό

Συνάντηση με αντικείμενο τα εργασιακά ζητήματα των ναυτικών και τις προοπτικές του ελληνικού yachting πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου του yachting τα επόμενα χρόνια, σε συνάρτηση με την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ναυτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας εν πλω. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός σαφούς και λειτουργικού πλαισίου για τα πληρώματα ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των εγκύων ναυτικών και στα ζητήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό και την υγειονομική κάλυψη κατά τη διάρκεια των πλόων. Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν επίσης θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, παροχής ιατρικής φροντίδας εν πλω, καθώς και η αναγνώριση της θαλάσσιας υπηρεσίας σε ιδιωτικά σκάφη για σκοπούς επαγγελματικής εξέλιξης. Τέθηκαν ακόμη τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον εξοπλισμό και τα μέσα ασφαλείας των σκαφών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας άκουσε τις θέσεις της Ένωσης και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξέφρασε τη διάθεση του Υπουργείου για συνέχιση του διαλόγου και συνεργασία με τους εκπροσώπους των πληρωμάτων.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε ότι το 2026 αναμένεται να αποτελέσει κομβικό έτος για τον σχεδιασμό νέας αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η ΠΕΠΙΕΘ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η διαρκής επικοινωνία μεταξύ Πολιτείας και εκπροσώπων των ναυτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων και τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου ανάπτυξης για τον κλάδο του ελληνικού yachting.